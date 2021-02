Barby Silenzi y El Polaco, ¿reconciliados?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las últimas horas, apareció una foto en la que se puede ver a la bailarina y al cantante compartiendo un almuerzo con Abril, la hija de ambos.

En las últimas horas, una foto de El Polaco, Barby Silenzi y la pequeña Abril en un bar se viralizó en las redes sociales y llevó a suponer que hubo una nueva oportunidad entre ambos luego de la separación.

El periodista Santiago Zeyen publicó la imagen en la que se puede ver a la bailarina y al cantante compartiendo un almuerzo con su hija.

Foto: Gentileza

“¿Separados? Yo los veo juntos y disfrutando un vino. Hoy al mediodía El Polaco y Barby en conocido restaurante”, escribió el cronista de "Nosotros a la mañana". Zeyen también posteó dos capturas de stories que publicaron Silenzi y El Polaco.

Y si miran las historias de ellos de hoy... taránnnnn: están en el mismo auto.#SantiInvestiga pic.twitter.com/Lu5GSC6OFV — Santiago Zeyen (@santizeyen) February 11, 2021

El fin de semana se filtraron imágenes del Polaco con una joven llamada Milagros Ronchetti.

En charla con "Intrusos", la joven habló del presunto romance con el cantante y del mote de tercera en discordia.

"No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo el Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón”, dijo. Y enfatizó: “Entre nosotros no pasó absolutamente nada”.

"Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro. No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron. Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”, concluyó.