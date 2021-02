https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Taca" llegó a un acuerdo y renovará su vínculo con Atlético por dos temporadas más. El goleador del último torneo ya forma parte de la pretemporada del plantel de Walter Otta y trabaja a la par de sus compañeros.

Rafaela acordó con el goleador nacido en Vera Hay Bieler por dos años más

Hay goleador para rato. Claudio Bieler continuará vistiendo la camiseta de Atlético por las próximas dos temporadas. Así quedó establecido luego de un par de reuniones con la dirigencia, donde acordaron la continuidad del goleador del último torneo.

Si bien el delantero tenía contrato vigente con la institución de barrio Alberdi, la intención de ambas partes era culminar el torneo Transición de la Primera Nacional y luego evaluar los pasos a seguir. Finalmente, el delantero de 36 años ya se sumó a la pretemporada que comanda Walter Otta y trabaja en el predio del Autódromo de la ciudad de Rafaela. En el último certamen, que lo tuvo a Atlético llegando a instancias decisivas, Bieler fue autor de seis de los quince goles de su equipo. "Me han llovido ofertas, pero el dinero no lo es todo. En Atlético me han tratado muy bien y eso hay que valorarlo. Hoy en día llegamos a un acuerdo y no queda otra que pelear por el objetivo con todos los compañeros: el ascenso", aseguró el delantero de Atlético.

Valdivia, operado y todo bien

El futbolista de Atlético sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en el duelo por las semifinales del reducido ante Platense. Este jueves, Matías Valdivia fue intervenido quirúrgicamente luego de la grave lesión sufrida en el partido ante Platense, correspondiente a las semifinales del reducido de la Primera Nacional. La operación estuvo a cargo de Maximiliano Viola y a partir de ahora el mediocampista iniciará el proceso de recuperación, el cual le demandará entre 7 y 8 meses, según informó Castellanos. Valdivia sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior, distensión de ligamento lateral izquierdo y ruptura bimeniscal en una acción en el área de Platense durante los últimos minutos del primer tiempo.

Zampedri, campeón

Universidad Católica, dirigido por Ariel Holan y con cinco futbolistas argentinos en el plantel (entre ellos el ex Atlético de Rafaela Fernando Zampedri), se consagró tricampeón del fútbol de Chile, al empatar 0-0 con Unión La Calera, por la penúltima fecha. El conjunto "cruzado" festejó en el estadio "San Carlos de Apoquindo", tras mantener la ventaja de cinco puntos (a falta de una fecha) por sobre su rival en ese partido, lo que lo hizo inalcanzable en el primer puesto. En el equipo, el "Profesor" Holan apostó casi siempre en la titularidad por el arquero Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino), Luciano Aued, Gastón Lezcano y Zampedri, pieza fundamental en la ofensiva, con 19 goles. Además tuvo la presencia del mediocampista Diego Buonanotte, que por lo general arrancó en el banco de suplentes pero también tuvo sus intervenciones.