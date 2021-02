"Me enorgullece ver mi nombre en las marquesinas de calle Corrientes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santafesino Diego Rinaldi dirige a Patricia Palmer y Cecilia Dopazo en “Radojka”, que se estrenó en el teatro Picadilly de Buenos Aires. “Trabajar con ellas fue un proceso hermoso, de mucho intercambio artístico, aprendizaje y apertura”, aseguró. Y adelantó sus proyectos para la ciudad de Santa Fe.

Artista todoterreno, vinculado al teatro desde hace muchos años, el santafesino Diego Rinaldi atraviesa un momento de intensidad en su carrera. Es que hace días estrenó “Radojka” en el Teatro Picadilly, ubicado en la emblemática calle Corrientes de Buenos Aires. En esta comedia de humor negro escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, Rinaldi dirige a Patricia Palmer y a Cecilia Dopazo.

“Hace tiempo tenía ganas de hacer esta obra por distintas razones”, contó en una entrevista telefónica. “Una porque nuestro teatro comercial no tiene muchas comedias de humor negro, ya que venimos más de la tradición del vodevil. Y la verdad es que la obra es divertida, está muy bien escrita. En un contexto difícil surgió la posibilidad de montar la obra en calle Corrientes y hace tiempo que tenía ganas de dirigir en ese circuito”, explicó.

En la puesta, Gloria y Lucía tienen un trabajo: cuidan a Radojka, una señora serbia que ya pasó los 90 años hace un rato. Un día Lucía llega a casa de Radojka y encuentra a Gloria con una terrible noticia: Radojka murió, es por eso que ambas deciden mantenerla “aparentemente viva” en el freezer para seguir cobrando su sueldo hasta que el plan se les empieza a ir de las manos cuando el hijo de Radojka viaja a visitarla.

Foto: Gentileza producción

“Con Cecilia y Patricia ya había trabajado, desde otros roles, en dos obras anteriores. Y la verdad es que estuvo buenísimo dirigir a actrices que admiro desde siempre. Comprometidas, dedicadas a actuar y no hacer otra cosa que actuar. Eso me atraía mucho, independientemente de la admiración que tengo por haber visto de chico a Patricia en muchas novelas y a Cecilia en ‘Tango Feroz’ o ‘Caballos salvajes’ cuando estaba en el secundario”, manifestó el director.

La preparación de “Radojka” implicó seis semanas de mucho compromiso con el material. “Trabajar con ellas fue un proceso hermoso, de mucho intercambio artístico, aprendizaje y apertura. El resultado fue muy bueno. Estrenamos el 5 de febrero y fue emocionante, lo mismo que me pasa cuando camino por la calle Corrientes y de pronto, en esas grandes marquesinas veo mi nombre. Hay algo de eso que me enorgullece, que me satisface porque siento que pude combinar el teatro comercial con lo artístico”, señaló Diego.

Un lugar de resistencia

El camino recorrido para el montaje no fue fácil. “Cecilia se tuvo que cuidar mucho porque está grabando una serie para Amazon y debe realizarse hisopados todas las semanas. Me pidió particularmente que tratemos de mantener la distancia lo más posible. Como creador, siendo sólo dos actrices en el escenario me costó mucho poder pensarlo desde ese lugar. Pero nos fuimos adaptando. Lo mismo pasó con el público. La platea parece un buscaminas. Por los protocolos, tenés una fila libre atrás y adelante, cada dos asientos hay uno vacío. Me hubiera gustado estrenar en otro contexto, pero es el nos tocó. Hoy el teatro es un lugar de resistencia cultural para demostrar que se puede”, reflexionó el artista santafesino

De hecho, la mezcla de la difícil situación económica y las limitaciones por la pandemia obligan a agudizar el ingenio y la creatividad. “Eso me lo dio mi recorrido en Santa Fe, mi estudio con maestros como Raúl Kreig y Edgardo Dib y mi formación en la Escuela de Teatro de Santa Fe. Gente que quiero, admiro y respeto. Me acuerdo que había una frase: ‘todo lo que no se puede hacer con producción, se puede hacer con ingenio y buenas ideas’. A veces el teatro comercial carece de ese lugar. Y la verdad es que lo que puse en práctica fue eso, porque provengo del teatro alternativo y estoy acostumbrado a remarla”, sintetizó.

Foto: Gentileza producción

Un vínculo vivo

Formado inicialmente en Santa Fe, Diego Rinaldi continuó su carrera en Buenos Aires, al lado de varias figuras del mundo del espectáculo. Sin embargo, su premisa siempre fue mantener el nexo con su ciudad. “Allí construí los cimientos para lo que hoy puedo desarrollar en Buenos Aires”. Es por eso que tiene un proyecto (junto a Carolina Cano y Luciana Brunetti) para montar “Maratón” de Ricardo Monti.

“En febrero de 2020 fui a dar un seminario a Santa Fe que funcionó muy bien. Y a partir de ahí un grupo de gente me empezó a pedir para hacer un montaje. Tenía ganas de trabajar con Luciana y Carolina, dos amigas y talentosas artistas así que nos reunimos y les propuse dirigir la obra de Mont, un texto maravilloso, muy actual”. Ahí comenzó un camino creativo que se interrumpió en parte por la pandemia, que obligó a continuar el proceso en forma virtual.

La previsión es, en la medida en que la situación epidemiológica lo permita, avanzar con el proyecto y estrenar en la sala santafesina LOA en algún momento de 2021. “También ganamos un subsidio de la provincia, así que el proyecto tiene todas las condiciones para estar genial”, finalizó Diego.