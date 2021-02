Vigo ya se prueba la banda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se hará por el 50 por ciento del pase, en una suma que oscila los 2 millones de dólares más la cesión de un jugador a préstamo, que sería el volante Cristian Ferreira. Así planteadas las cosas, esta noche no juega.

¿Viajó Vigo?, sí, pero parece que fue para "presionar" y apurar el desenlace del pase a River, pero se bajó Delgado. ¿Cómo?, si, si, se bajó Delgado. Y parece que se va a Defensa. Y se bajó también Farioli, porque se va a Arsenal a préstamo sin cargo y sin opción. Y se subió Leguizamón, que le dijo "mucho gusto" a varios compañeros nuevos y ex compañeros de tiempos no muy lejanos en Colón. ¿Y jugará?, quién sabe. Lo más probable es que vaya al banco. ¿Y el Pulga?, también viajó. ¿Pero no está suspendido?, sí, pero se vino la amnistía y van a poder jugar los que habían sido inhabilitados. Uf...

Así transcurrieron las últimas horas en Colón, pero el tema Vigo está planteado así: el acuerdo con River es inminente y será por la venta del 50 por ciento de la ficha del defensor. River pagará 2 millones de dólares y cederá a un jugador de su plantel. En teoría, el jugador es Cristian Ferreira, un volante de buen manejo que ya ha tenido chances de jugar en Primera.

El defensor hizo declaraciones durante la semana, dijo que quería jugar en River, que se lo había dicho al presidente. A todo esto, Vignatti descolocó con sus dichos, cuando señaló que "nadie de River nos hizo una oferta concreta". El jugador presionaba a su manera y Vignatti también lo hacía. En el medio, la pretensión de River, blanqueada por Gallardo en sus declaraciones cuando admitió que Vigo es un jugador que le interesa y que viene siguiendo desde hace un tiempo, tenía fecha de vencimiento: el momento de inicio del partido de esta noche en Santiago del Estero. Si Vigo firmaba -en realidad, si firma- planilla, automáticamente quedará inhabilitado para jugar por otro club que no sea Colón. Y lo subieron al micro para que viaje a Santiago del Estero, más allá de que al principio eran 21 los viajeros y al final terminaron siendo 20, porque se bajaron dos (Farioli y Delgado) y se subió uno que no estaba (Leguizamón).

En esta recta final, los caminos parecen alinearse y el final feliz es una firme posibilidad. Ya Gallardo lo quería llevar hace un tiempo, como para ir moldeándolo ante una eventual transferencia de Montiel. Esto fue el año pasado, pero la pandemia demoró todo. En este mercado de pases, parecía que Montiel se iba. La venta no se concretó, pero a Gallardo no le interesó demasiado. El sabe que, tarde o temprano, el lateral de gran rendimiento en su equipo se va a ir del club. Y por eso quiere preparar a esta promesa sabalera en quién el "Muñeco" posó sus ojos hace un tiempo.

La sorpresa de último momento en la partida a Santiago del Estero fue la de Rafael Delgado. Quiere irse otra vez a Defensa y Justicia. Se dice también que lo quiere Racing, pero por lo que El Litoral pudo saber, nada concreto llegó desde Avellaneda. En Buenos Aires, dicen que tiene todo arreglado con Defensa, pero que a último momento se metió Racing. ¿Será así?. Lo cierto es que lo hicieron bajar del micro a último momento y el destino del zurdo defensor, que anduvo muy bien en los partidos que Crespo lo utilizó (semifinales con Coquimbo y final con Lanús) en la Sudamericana, volverá a estar en Florencio Varela para jugar la Copa de la Liga Profesional, la Libertadores, la Recopa Sudamericana (ante Palmeiras) y la Suruga Bank (si se confirma).