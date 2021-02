https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reunión de diputados sin ministro

Acusan a Sain de buscar "un show"

Los miembros no oficialista de la comisión de Seguridad y otros legisladores se dieron cita en el recinto, alegando que el ministro no comunicó formalmente que no acudiría. Dicen que prefiere provocar impacto mediático que trabajar en conjunto. Lo volverán a convocar.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados asistieron en la mañana de este viernes al recinto, en el horario pautado para la reunión con el ministro Marcelo Sain, a pesar de que el bloque Justicialista adelantó el día anterior que el funcionario no concurriría, por no aceptarse su condición de que el encuentro sea público y con periodistas. "Asistimos miembros de la comisión de Seguridad y otros diputados en espera del ministro Sain que había sido convocado la semana pasada, convocatoria que fue reiterada este jueves. Y al no haber recibido una respuesta formal del ministro, correspondía que estemos aquí esperando que llegue", resumió el titular de la comisión, Juan Cruz Cándido. Por su parte, el diputado Pablo Farías añadió que "lamentablente el ministro nunca comunicó formalmente que no iba a asistir, lo cual nos preocupa mucho porque, más allá de declaraciones de legisladores de la bancada del oficialismo, correspondía que que él se comunique y nos exprese su negativa a concurrir a la Cámara. Hemos tomado todas las medidas que considerábamos necesarias para que esta reunión se desarrollara de la mejor manera posible, y nos parece a esta altura inexplicable que el ministro no haya asistido". La Comisión había resuelto este jueves ratificar la convocatoria a Sain, planteando la necesidad de que se presente este viernes, pero habilitando que "en caso de no poder concurrir por cuestiones de agenda, queda abierta la posibilidad de reprogramarla". Tenés que leer Un diputado del PJ se despega de Sain

Según expresaron representantes del cuerpo, el lugar no era un impedimento ya que se va a definir de acuerdo a la cantidad de diputados y diputadas interesados en participar de la mesa de trabajo pudiendo utilizarse de ser necesario el recinto. En cuanto a la presencia de la prensa "será convocada para tomar contacto antes, durante y después de la convocatoria, pero sin poder permanecer en el lugar donde se desarrolle la actividad debido a las características y temas a tratar en la misma". Tenés que leer Sain no se presentó en Diputados y se recalienta el debate político ​ Estuvieron de acuerdo con esta modalidad el presidente de la comisión, el diputado Juan Cruz Cándido, y los legisladores Lionella Cattalini, Pablo Farías, Amalia Granata, Sergio Basile y Gabriel Chumpitaz. La única que se pronunció en disidencia fue la diputada Lucila De Ponti. Ante la pregunta de El Litoral sobre las posibilidades de "reprogramar" la reunión, incluso con otra características, la diputada Cattalini sostuvo que "ojalá que sí: tenemos expectativas y venimos pidiendo el dialogo y la convocatoria a la junta de seguridad desde hace un año ya. Creo que lo que está demostrando el ministro es que lo que le interesa es hacer un show mediático, hablar mal de los legisladores. Porque si no, tendría que haber estado acá explicando cuál es el plan de seguridad, por qué no vemos patrulleros en las calles, por qué hubo cinco homicidios en Rosario en menos de 24 horas. Y lo que está demostrando es que hace todo este show porque no puede explicar nada". Cándido confirmó que "vamos a reiterar la convocatoria al ministro. Es nuestra responsabilidad y nuestro deseo, vamos a insistir las veces que haga falta para que se pueda llevar a cabo este diálogo. La ciudadanía está siendo testigo de una pelea que no conduce a ningún lado. Esperamos que en algún momento el ministro deje de lado esta estrategia de la confrontación como manera de tapar la ineptitud y la negligencia, y nos podamos a trabajar de manera seria y coherente". Tenés que leer Diputados ratificó la convocatoria al ministro Sain Igualdad La diputada Agustina Donnet, del bloque Igualdad, que integra junto a Rubén Giustiniani, solicitó por nota al presidente de la Cámara, Miguel Lifschizt, que la reunión con Sain sea "de carácter público", a través de la presencia de los medios de comunicación. "La gravedad de la situación de la Provincia en materia de seguridad exige la mayor transparencia institucional en el abordaje de esta problemática. En el supuesto de que exista algún tema específico a tratar que amerite mayor reserva, solicito que el encuentro se cierre sólo a los fines del tratamiento del mismo", argumentó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

