Viernes 12.02.2021 - Última actualización - 13:55

13:50

Se divulgó una foto juntos La santafesina que involucran con El Polaco rompió el silencio: "Somos amigos"

El fin de semana pasado El Polaco estuvo en Santa Fe brindó un show en la Costanera Este. Con el correr de las horas se conoció una foto con una chica que no era Barby Silenzi, de quien se separó hace poco.

Luego se supo que se trataba de una santafesina de nombre Milagros Ronchetti. La joven salió a tratar de aclarar la situación.

"No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo El Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón”, dijo la chica de 29 años.

“Entre nosotros no pasó absolutamente nada. Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro", sentenció la santafesina.

"No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron -planteó-. Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”.