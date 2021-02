https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.02.2021 - Última actualización - 15:03

14:52

El senador del Nuevo Espacio Santafesino pidió rendir ese homenaje a los más de 375 asesinados el año pasado. Reclamó al Ejecutivo que se haga cargo y cargó contra el ministro de Seguridad, al que acusó de “comentar” la realidad a pesar de estar trabajando en la seguridad de la provincia desde 2016.

Durante la sesión de la Cámara Alta El Senado hizo un minuto de silencio por las víctimas de inseguridad y Traferri criticó en duros términos a Sain El senador del Nuevo Espacio Santafesino pidió rendir ese homenaje a los más de 375 asesinados el año pasado. Reclamó al Ejecutivo que se haga cargo y cargó contra el ministro de Seguridad, al que acusó de “comentar” la realidad a pesar de estar trabajando en la seguridad de la provincia desde 2016.

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri propuso en la sesión de la Cámara Alta de este jueves un minuto de silencio por las más de 375 víctimas de homicidio en la provincia durante 2020 y reclamó el Ejecutivo provincial “hacerse cargo” de la problemática, apuntando directamente contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien “trabaja en el área de seguridad de la provincia desde el año 2016 y ahora lo único que hace es relatarnos lo que pasa”.

Sobre el final de la primera sesión de este año, el legislador sanlorencino tomó la palabra en medio del recrudecimiento de la violencia en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, donde se registraron 5 muertos en 24 horas. “Me parece que la política está en deuda con la sociedad santafesina. Cuando nosotros, los senadores del NES, trabajábamos y llevábamos adelante la promesa de que queríamos volver y ser mejores, uno de los desafíos era el combate contra la inseguridad. Una de las grandes promesas que les hicimos a nuestros vecinos es que íbamos a trabajar a destajo para cambiar los problemas que teníamos en materia de inseguridad en nuestra provincia. Y ese es un compromiso que asumimos. Y es un compromiso que tenemos”, planteó Traferri.

En ese sentido, recordó que Sain estaba a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando en la Argentina comenzó a ingresar la efedrina y el país se convirtió en productor de drogas. “Es cierto que el narcotráfico y la violencia no comenzaron en el año 2019 cuando nos hicimos cargo de este gobierno. Si se repasa y nos ocupamos de ver, vamos a ver que los problemas más graves empezaron cuando dejamos de ser una provincia o un país de paso y comenzamos a ser una provincia o un país donde comenzaron a circular las cocinas. El ingreso de la efedrina, allá cuando lamentablemente éramos gobierno y lamentablemente también Marcelo Sain tenía que ver o tuvo que ver con la famosa PSA que en su momento creó”.

Allí, señaló que “la responsabilidad es mirar para adelante”. “Nosotros no somos comentaristas. Nosotros no decimos qué está pasando. Nosotros tenemos que buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad para eso nos eligen. No venimos acá, o en mi caso en particular, a defender a un ministro o a un gobernador. Vengo a defender las necesidades y los reclamos de todos y cada uno de los ciudadanos de mi departamento”, exigió el senador del NES.

Tenés que leer

A continuación, planteó el minuto de silencio “como respuesta y reflexión a los más de 375 homicidios que tuvimos el año pasado”. “Tenemos noción de lo que estamos hablando. 375 homicidios. 1.544 heridos. 5 muertos en 24 horas. Y seguimos tuiteando y tratando de desprestigiar y hablar mal de los dirigentes. Y armar causas. Y hablamos del juego clandestino. Y hasta el día de hoy no conocemos cuál es nuestro proyecto de seguridad de este gobierno justicialista para el cual tanto trabajamos, y las pruebas están en los más de 15 mil votos que en mi departamento sacamos de diferencia”, fustigó a Sain.

En esa misma línea, manifestó que la sociedad y los senadores necesitan “saber cuál es el plan en materia de seguridad que tiene este gobierno para los santafesinos”. “Basta de hablar de la connivencia. ¿O acaso no saben que Marcelo Sain trabaja en el área de seguridad de la provincia desde el año 2016? No vino ayer. Un año estuvo al frente del organismo de investigación. Y ahora lo único que hace, por lo menos lo único que veo yo, es relatarnos, contarnos lo que pasa. Todo el mundo sabe lo que pasa. Lo que necesitamos son medidas concretas, soluciones concretas y un plan de trabajo que nos incluya a todos”, reflexionó, para luego destacar que “la junta de seguridad provincial era un espacio donde participábamos los legisladores, ministros, fiscales y la justicia” y que “se dejó de convocar”.

Más adelante en su exposición, Traferri consideró que se ha “naturalizado la muerte”. “Hoy parecería que estamos contando si tenemos uno más o uno menos que el gobierno anterior. ¿Qué carajo nos puede importar eso? Yo celebro que hoy se haya empezado a dar este debate acá. La discusión la tenemos que tener los que tenemos responsabilidades legislativas. A los que la sociedad nos encomendó buscar soluciones a los problemas que nos aquejan. Y la inseguridad es el problema que más nos aqueja. Nos tenemos que hacer cargo. Todos nos tenemos que hacer cargo. Y dejar de tratar de acusar a los que estuvieron o a los que vendrán”, exhortó el dirigente del NES.

En ese contexto, culminó: “Por eso voy a proponer un minuto de silencio para todos los fallecidos. Los más de 375 en el año 2020, número que me avergüenza como dirigente político. Y los últimos 5 homicidios en las últimas 24 horas”. La propuesta del minuto de silencio fue acogida por todos sus pares, quienes rindieron homenaje de pie a las víctimas de la inseguridad.