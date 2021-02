Unión y un objetivo que está claro: levantar la puntería

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con pocas caras nuevas, el Vasco Azconzábal intenta pulir la imagen de un equipo que tuvo altibajos. De Felippe debuta como DT de Atlético Tucumán, un rival que en el torneo pasado le convirtió 8 goles en dos partidos al Tate.

Hay que mejorar en todo. Primero, encontrar el mejor funcionamiento, algo que el equipo no siempre tuvo tanto en la Copa Diego Maradona como en los cuatro partidos ante Emelec y Bahía por la Sudamericana. Y para ello es necesario ser más sólido para defenderse y encontrar la mejor fórmula en el mediocampo para que el equipo tenga recuperación y juego.



Por los nombres elegidos, la idea de volver a intentar con el 4-3-3 parece clara. Acevedo se sumó al plantel luego de su título de campeón con Defensa y Justicia en la Sudamericana, debe ser contemplado casi como un "refuerzo" y en un lugar de la cancha que es clave porque a Unión le costó encontrar marca y juego. No anduvo bien Nery Leyes, por ello la llegada de Acevedo y también la de Mauro Pittón, que concentró con sus compañeros, le dará mayores posibilidades de elección al entrenador.





​En principio, Cañete por derecha, Acevedo por el medio y Zenón o Borgnino por izquierda, integrarán un mediocampo en el que puede resultar Gastón González una rueda de auxilio, como lo fue en la última parte de la Copa Diego Maradona, cuando el equipo sufría por la cantidad de goles que le hacían (el rival de esta noche fue uno de los principales verdugos).



El Decano tucumano, que vuelve al ruedo con nuevo técnico luego de una permanencia de cuatro años de Ricardo Zielinsky, hoy DT de Estudiantes, tiene muchas bajas a partir de las salidas de Yonathan Cabral y Lucas Melano, sumado a las lesiones de Mauro Osores y Leonardo Heredia que estarán fuera de las canchas un mes, además de las dolencias de Gustavo Toledo, Matías Alustiza y Nicolás Aguirre.



En el torneo pasado, jugando con suplentes, Atlético le hizo cinco goles a Unión en el triunfo por 5 a 3 en la avenida, mientras que en Tucumán le ganó 3 a 1, en un partido en el que Unión malogró varias oportunidades.



Con la vuelta de los promedios (no así de los descensos, porque recién habrá el año que viene), también empieza a "jugar" la otra tabla. Y resulta que esta noche se miden dos clubes que han sido perjudicados por la decisión tomada desde Afa. ¿Por qué?, porque tanto Atlético Tucumán -sobre todo- como Unión, tuvieron una buena temporada en 2018-2019, pero resulta que esa temporada desaparece antes de tiempo y por ende se ven disminuidos en el coeficiente del promedio. La de Unión fue una campaña de clasificación a Copa Sudamericana y son 36 puntos que se van antes de cumplir con su vida útil, mientras que Atlético es peor, porque salió quinto en esa temporada, con 42 unidades cosechadas.

Peñailillo y "un papel"

Por una formalidad administrativa, de la que nada tiene que ver Unión, Nicolás Peñailillo está en Santiago de Chile esperando que pueda contar con la papelería en regla para abandonar dicho país, llegar a Santa Fe y firmar el contrato que lo ligará a Unión. En Unión están viendo la posibilidad, sobre todo, de sumar a otro delantero ante la salida de Franco Troyansky. A propósito del "Pocho", tal como lo anticipó El Litoral, Unión no enviará el transfer hasta que San Lorenzo no haga el depósito del dinero a través de una transferencia bancaria. Es decir, Unión no aceptará cheques ni valores del club azulgrana, que todavía debe parte de la transferencia de Bruno y Mauro Pittón, de hace un año y medio.