Colón y el desafío de arrancar bien después de tantas "vueltas"

Domínguez se encontró con jugadores que se bajaron del micro a último momento, cambios imprevistos y una formación que no fue con la que trabajó y casi seguro que tampoco era la que tenía en mente.

Con un final colmado de improvisaciones y decisiones de último momento, Eduardo Domínguez debió armar el equipo sabalero para jugar esta noche ante Central Córdoba con las novedades que le ha deparado el movimiento de jugadores en estos últimos días.



El técnico tenía una idea respecto del equipo, que al final no se pudo concretar. Por ejemplo, Delgado iba a ser titular pero no viajó y es casi un hecho que no jugará en Colón este torneo. Piovi estaba para jugar de carrilero y tendrá que retroceder al mediocampo. Farías iba a ser titular, pero el técnico decidió que no viaje porque quiso darle un "tirón de orejas" por algo que pasó o que hizo y no le gustó. El Pulga estaba suspendido pero la amnistía de anoche lo metió en el equipo titular y Leguizamón, que llegó, le dijo "mucho gusto" a sus compañeros y se subió al micro, se presenta ahora como una alternativa para jugar.



Como si todo esto fuera poco, un jugador importante para el funcionamiento del equipo, como Vigo, seguramente no jugará porque está todo dado para que juegue en River.





​No son pocas cosas que han pasado y que condicionaron la formación del equipo. Se mantendrá el esquema con tres en el fondo que se convierten en cinco si Meza (en este caso, en lugar de Vigo) y Escobar retroceden en la cancha y se paran como defensores, más la dupla Lértora-Aliendro para recuperar y ser los iniciadores de juego, sumándose Pierotti o Castro (el volante que llegó de San Lorenzo) para ser la compañía de la dupla Rodríguez y, en teoría, Sandoval, aunque algunos le dan alguna posibilidad a Leguizamón.

​

En Central Córdoba, dirigido otra vez por Gustavo Coleoni, se sumaron como refuerzos Gonzalo Bettini (libre de Huracán), Andrés Mehring (arquero libre de Liverpool de Uruguay), Carlos Lattanzio (a préstamo de Estudiantes), Juan Cruz González (a préstamo de Chacarita) y Dixon Rentería (a préstamo de Independiente Santa Fe de Colombia).





Mal debut de Chupete

Adrián Claudio Marini, una de las glorias de Colón, debutó con el pie izquierdo porque su equipo cayó derrotado esta mañana en Santiago del Estero ante Central Córdoba por 2 a 0, en el partido de reserva que se disputó en la capital santiagueña. La Reserva de Colón formó con Hass; Cura, Nardelli, Arcando, Barreto; Giandolfi, Moschión, Martínez, Glavocic; Troncoso y Zurbriggen. En el banco estuvieron Masuero, Quiroz, Fugas, Laborie, Taborda, Curcio y Martini.





En el torneo pasado, Central Córdoba no pudo ganar de local. Y consultado al respecto, el defensor Jonatan Bay dijo que "a esa estadística no la tenemos en cuenta. Creo que hicimos buenos partidos como local, como ante Independiente o Racing, en los que hicimos figura a sus arqueros; o ante Vélez o Defensa y Justicia, que fueron partidos parejos. No nos tocó ganar, pero son circunstancias, porque el rival también juega. No tenemos ninguna mochila al respecto".

Posibles formaciones.Foto:





¿Hay fecha de elecciones?

Parece que por fin está tomada la decisión y las elecciones en Colón se realizarán, casi con seguridad, 30 días después de la fecha de culminación del torneo, prevista para el 9 de mayo (con el clásico) en su fase regular. En consecuencia, podría ser a principios del mes de junio, el primer o segundo domingo de dicho mes. Ahora seguramente surgirán novedades con relación a un tema que preocupa mucho a la agrupación de Ricardo Magdalena, que es el padrón societario.