"¡Les tendría que dar vergüenza que mi mamá de 87 años esté encerrada en su casa y ustedes ponen el brazo con 40 años como diciendo: ‘¿Vieron? Me vacuné'. ¡Verseros!”", exclamó Ruggeri

El cabezón se mostró indignado en el programa deportivo Oscar Ruggeri explotó contra los políticos que se vacunan antes que los grupos de riesgo "¡Les tendría que dar vergüenza que mi mamá de 87 años esté encerrada en su casa y ustedes ponen el brazo con 40 años como diciendo: '¿Vieron? Me vacuné'. ¡Verseros!"", exclamó Ruggeri

Oscar Ruggeri se mostró indignado en el programa deportivo que lo tiene como figura principal, pero esta vez no fue un tema relacionado al fútbol. El Cabezón, que habitualmente se expresa políticamente, explotó contra los distintos funcionarios gubernamentales que se vacunaron antes que los “esenciales” y los “abuelos”.

Con un encendido discurso que se extendió por varios minutos, el campeón mundial con Argentina en 1986 le envió un mensaje al ministro de Salud Ginés González García: “Los esenciales tienen que ser vacunados primero. Los docentes deberían estar vacunados, porque si va a empezar la escuela, deberían estar vacunados. Todos los esenciales, más el presidente, tienen que estar vacunados. Los demás, no. No puede ser que intendentes, disputados, senadores, con 40 o 45 años me muestren así en la tele que ponen el brazo para vacunarse, señor Ginés. Y mi mamá, con 87 años, no está vacunada. ¡Les tendría que dar vergüenza que mi mamá de 87 años esté encerrada en su casa y ustedes ponen el brazo con 40 años como diciendo: ‘¿Vieron? Me vacuné'. ¡Verseros!”.





“¡Hay que vacunar a los abuelos primero! Al presidente lo dejo afuera de todo esto, tiene que estar vacunado porque es nuestra autoridad mayor. Los demás, vergüenza deberían tener. Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza cuando los veo que se vacunan ustedes con las pocas vacunas que nos llegan. Y no vacunan a los abuelos...”, reclamó el defensor desde su sillón como columnista del programa F90 que se emite por ESPN.

El vuelo que traerá 400.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V debió retrasar seis horas su regreso desde Rusia a raíz de un temporal de nieve que azotó a ese país recientemente. Se estima que durante la noche de este viernes arribará el avión con la medicina, teniendo en cuenta que el último arribo de vacunas se había desarrollado el 27 de enero con 220.000 dosis. Hasta el momento Argentina recibió 820 mil dosis. Fueron 300 mil en diciembre, con las que se comenzó el plan de vacunación y 520 mil en enero.

Ruggeri contó que su madre vive en Corral de Bustos, una ciudad cordobesa de donde él es oriundo y abrió el interrogante para saber cuándo llegaran los suministros a esa zona: “¿Qué pasa? ¿Hay que vivir en Buenos Aires? ¿Cuándo va a llegar a Corral de Bustos? Somos 10 mil, 12 mil habitantes ¿Qué? ¿No va a llegar? Mami, quedate encerrada en casa los años que te quedan. No podés salir a la calle. ¡Dale! Vergüenza les debería dar a ustedes”.

El ex futbolista devenido en crítico deportivo televisivo aseguró que necesitaba hablar sobre este tema “porque lo tenía adentro” y trató de “descarados” a los diferentes políticos que se vacunaron antes que los esenciales, con excepción del Presidente Alberto Fernández. “Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir: el presidente ya tiene que estar vacunado, ahí arriba. Los esenciales, todos: docentes, médicos ,enfermeros, policías, bomberos. Y después los jubilados. No muestren a ustedes intendentes, pibes jóvenes. No pongan la carita en el noticiero, no sean cancheros, no sean ventajeros... ¡Ventajeros de mierda!”.

“Ginés metete las pilas viejo, dale. ¿Ya vacunaste a los esenciales? Terminá los esenciales y empezá con los jubilados que se mueren los abuelos”, pidió el futbolista con su habitual efusividad. “Me lo quería sacar de adentro porque no daba mas. No sé para qué mierda prendo los noticieros. Me hace tan mal. Y después veo a los jubilados ahí que andan pidiendo por favor que no tienen para medicamentos. Dale, déjense de joder”.

“Yo tengo posibilidades de vacunarme... Y sí... Por qué por ahí llamo a uno, llamo a otro. Ruggeri, la Selección... A este se la damos. ¿Pero yo me voy a ir a vacunar antes que a mi mamá? Vergüenza debería darles que nuestros abuelos no estén vacunados y ustedes con 40, 45, 50 años diciendo: ‘Mirá, me vacuné'. Y muestran el carnet azul”, insistió.

“¡Denle la vacuna así pueden salir un poquito, así pueden ir al almacén! No, estos pibes me muestra ellos el carnet”, concluyó.

Según los últimos reportes oficiales, Argentina contabilizó 49.874 muertes desde el comienzo de la pandemia y se hallaron más de 2.000.000 de personas infectadas.