El pedido de disculpas de Justin Timberlake a Britney Spears y Janet Jackson

Viernes 12.02.2021

La disculpa del cantante se remonta a hechos que ocurrieron dos décadas atrás

La disculpa del cantante se remonta a hechos que ocurrieron dos décadas atrás

El documental Framing Britney Spears pone en debate las conductas sexistas y misóginas ejercidas contra la cantante por ciertos medios y algunas de sus exparejas. Tal es el caso de Justin Timberlake, que expuso a la artista en público al revelar aspectos de su intimidad. Ante las críticas recibidas, el músico y actor pidió disculpas y reconoció haber tenido un comportamiento inadecuado.

A través de un posteo en Instagram, Timberlake también se mostró arrepentido del trato que tuvo con Janet Jackson cuando compartieron una colaboración en el Super Bowl en 2004. En un momento del evento, el cantante arrancó parte del atuendo de la artista, dejando expuesto y al desnudo su pecho, lo que provocó una protesta pública masiva y una investigación institucional por conducta inapropiada.

Al conjunto de estos episodios se ha referido Timberlake a través de una publicación en Instagram. “He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder”, escribió primero aludiendo a las críticas contra su persona que circulan desde hace días en el espacio virtual.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, expresó el artista. Y agregó: “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fracasé”, admitió.

En el caso de Britney, Timberlake se atrevió a revelar, durante una entrevista radial, que fue él quien le quitó la virginidad, y también se sumó al juego de ubicarla en el lugar de objeto deseado: en el videoclip de “Cry Me a River” recurrió a una actriz muy parecida a su ex para protagonizar escenas sexys. Él y Spears estuvieron juntos cuando ambos eran estrellas adolescentes.

En ambos casos, la disculpa del cantante se remonta a hechos que ocurrieron dos décadas atrás. El escándalo del Super Bowl gira en torno a lo que Timberlake describió como “problemas de vestuario”. Si bien la situación nunca se explicó públicamente, Jackson soportó la peor parte de las críticas mientras que él logró en gran medida eludir la responsabilidad y se convirtió en una de las estrellas de la música más grandes del mundo en los años siguientes e incluso regresó como intérprete del medio tiempo del gran evento deportivo en 2018.

Sobre todo lo ocurrido, Timberlake profundizó finalmente en su reflexión: “Me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados se merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque ésta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”.