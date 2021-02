https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.02.2021

Liga Española de Fútbol

El técnico Almirón anuncia su salida del Elche

Tras la derrota 3 a 1 ante Celta de Vigo, el ex DT de Lanús, San Lorenzo e Independiente renunció al cargo. En 16 partidos no consiguió victorias y sumó 8 derrotas y 8 empates.

