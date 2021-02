https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.02.2021 - Última actualización - 1:31

1:12

El DT se mostró conforme con la victoria, pero no disimuló su incomodidad ante un inconveniente en el vestuario.

'Picante' conferencia del "Barba" Tras la victoria, Domínguez habló del rendimiento del equipo, los refuerzos y un inconveniente en el vestuario El DT se mostró conforme con la victoria, pero no disimuló su incomodidad ante un inconveniente en el vestuario. El DT se mostró conforme con la victoria, pero no disimuló su incomodidad ante un inconveniente en el vestuario.

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa luego de la contundente victoria de Colón por 3 a 0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. El técnico remarcó el desempeño del equipo y la manera en la que suplieron las importantes ausencias en el once inicial. Sin embargo, también mostró su incomodidad ante un inconveniente en el vestuario con relación a la indumentaria.

El equipo Sabalero comenzó la Copa de la Liga profesional de la mejor manera, con una victoria implacable y de visitante. Sin embargo, antes de hablar del partido, el entrenador colonista dedicó unas palabras a un mal trago vivido en el vestuario.

Al respecto, el “Barba” comenzó la conferencia diciendo: “Me gustaría explayarme un poquito con una situación que hemos vivido. No es echar culpas, sé que el club está pasando un momento delicado, es un año político. El otro día hubo situaciones que a nosotros no nos competen porque nosotros vinimos a jugar al fútbol -en referencia a la escandalosa asamblea de socios-. Pero lo que ha pasado hoy en nuestro vestuario, no tener las cosas mínimas para un partido de primera división profesional...” se lamentó el DT.

Según pudo saber El Litoral, el problema al que hace referencia el DT es que tenían una sola muda de ropa y, ante la lluvia torrencial, los jugadores no pudieron cambiarse en el entretiempo. A eso se sumó la falta de talles para algunos jugadores.

Y continuó: “Nosotros queremos ser un equipo serio, buscamos ser serios. Pero todos deberíamos ser serios. Sentido común es lo único que pedimos para afrontar una competencia de tal magnitud. Es fácil hablar, es fácil decir que se hacen las cosas, pero no hay que hablar, hay que hacer. Lo que hemos vivido con estos chicos no se puede volver a repetir”.

“Para eso cada uno debe responsabilizarse y hacerse cargo de lo que le corresponde, porque si el equipo pierde, yo me hago responsable, soy el responsable” añadió Domínguez, en un claro pedido de mayor profesionalismo y compromiso.

“Nosotros representamos a una gran institución con una gran historia y nos debemos responsabilizar de esta historia, y no pasar lo que hemos pasado” concluyó sobre el tema.

Respecto al desempeño del equipo en la cancha, el DT se mostró muy conforme: “Hemos ganado en una cancha difícil, ante un rival con su entrenador, con su propia historia y que se hacen fuertes. Creo que nos fortalece ganar de visitante. Iniciar ganando en un torneo nos fortalece”.

Además, habló de la capacidad de adaptación del equipo: “Hubo muchas dificultades en la semana, no contar con muchos jugadores, previo a la entrada en calor no contar con nuestro capitán -Bruno Bianchi se lesionó y su reemplazo, Facundo Garcés, cumplió con creces-. Entonces se nos hizo muy complicado, y así y todo se pusieron el traje y salieron a jugar. Creo que lo han hecho de gran manera y me parece que ganar en este estadio, en las condiciones climáticas que fueron difíciles para los dos equipos, es de gran valor”.

Refuerzos

Ante la pregunta de los periodistas, el ex defensor habló del nivel del plantel y del posible arribo de refuerzos: “Somos un equipo, no solo once jugadores. Y todavía estamos conformando el equipo. Tenemos una semana más, en la que esperamos que lleguen los refuerzos correspondientes. Se que el presidente está haciendo el esfuerzo, se que no es un mercado de pases fácil. Pero iniciar el torneo de esta manera, ganando con esta contundencia, insisto que es muy bueno para el equipo”.

Sobre la situación de Rafael Delgado y Alex Vigo, el entrenador fue cauto sobre su futuro: “Estamos buscando las variantes, todavía lo de Alex no se sabe, lo de Rafael tampoco. Hay que ser pacientes, tener tranquilidad. Insisto, el presidente y la comisión están haciendo los esfuerzos para conformar el equipo que queremos competir. Vamos a ver altas y bajas, veremos cómo se desarrolla en la semana”.

Sobre el desempeño del equipo, el ex jugador de Huracán y Vélez destacó la paciencia con la que han jugado “Supieron jugar el partido que tenían que jugar: en los momentos en los que se tuvo que replegar lo hizo muy bien, en los momentos en los que tuvimos que atacar rápido fuimos contundentes y abrimos el partido, sabiendo como lo podíamos abrir”.

Y concluyó: “Creo que han manejado el ritmo del partido al ritmo que Colon quiso. Lograr que un partido se juegue al ritmo que uno pretende me parece que es muy bueno”.