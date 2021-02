https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.02.2021 - Última actualización - 3:14

3:09

El DT de Unión se mostró conforme con el rendimiento general del equipo y lamentó la “urgencia” del fútbol argentino por los resultados.

Tras el empate sobre la hora Azconzábal: "Quizás con un poco más de eficacia en el final lo hubiéramos ganado" El DT de Unión se mostró conforme con el rendimiento general del equipo y lamentó la “urgencia” del fútbol argentino por los resultados. El DT de Unión se mostró conforme con el rendimiento general del equipo y lamentó la “urgencia” del fútbol argentino por los resultados.

El “Vasco” Azconzábal habló en conferencia de prensa tras el agónico empate en el 15 de abril y realizó una férrea defensa al proyecto de jóvenes promesas al que está apostando tanto el club como el cuerpo técnico. “A todos lo que les importa es que el equipo gane, lo de los chicos pasa a un segundo plano si no se dan los resultados” se lamentó.

El DT habló de la jugada final, que con el gol de Borgnino impidió que el equipo se fuera con las manos vacías: “Es una pequeña satisfacción la última jugada. Para el esfuerzo de los jugadores y entiendo yo para valorar una buena tarea. La tarea de hoy evidentemente quedo grabada desde el minuto uno hasta el final. Quizás con un poco más de eficacia en el final lo hubiéramos ganado. Sirve para que los chicos sigan creciendo en la idea buscar con diferentes formas el arco rival. Por supuesto que hay que mejorar porque ha pasado algo parecido a –lo ocurrido contra- Patronato, nos patearon dos veces al arco o tres y corrimos el riesgo de quedarnos con las manos vacías”.

El equipo en defensa

Sobre el aspecto defensivo del equipo, Azconzábal se mostró más conforme que frustrado: “Nos patearon dos veces al arco. En líneas generales, durante 90 minutos la situación fue más positiva que negativa. Hay una jugada de puntual de pelota parada pero no recuerdo otra más”.

Y continuó, ante la crítica de un periodista: “El equipo –rival- no atacó más porque no pudo, no porque no quiso acatar. Cuando te llegan dos veces no es porque o te quieren atacar” dijo el DT, para después indicar que si todas las intenciones de juego del rival hubieran sido favorables, “la cantidad de veces que habrían llegado sería mayor” y no solo dos.

Un poco molesto, continuó: “Cuando vos manejas la pelota, la perdés y después la recuperás, es porque estas marcando bien. Ahora, las jugadas que son puntuales, seguramente que son para corregir. Qu te metan un gol de pelota parda no es agradable. Nosotros después tuvimos la virtud de Borgnino para empatar”.

Mercado de pases

Respecto al plantel del “Tate”, el “Vasco” valoró la apuesta por los jóvenes en un mercado que, se sabe, no es para nada fácil para los equipos de Santa Fe: “Si sacamos a Moyano, con los otros diez que estaban en el campo, nuestro promedio era de 23 años. Yo sé que está la urgencia, que todos la generan, de que, si no ganas, no servís y que siempre hay que modificar equipos, jugadores. Se que es importante que estos pibes que tienen 21 o 22 años se consoliden en primera, con el acompañamiento de algunos grandes”.

“Para incorporar tendríamos que encontrar algo diferente a lo que pueden dar esos chicos” indicó el DT. Para añadir: “Habría que encontrar algo diferente o que supere lo que tenemos en los jóvenes”.

“No es un mercado fácil el nuestro. Las conversaciones están arriba de la mesa, pero a veces no llegamos o se eligen otras instituciones, eso es una realidad” se lamentó.

Marcos Borgnino

Sobre los minutos que sumó Borgnino y el golazo que valió un punto, el DT indicó: “La verdad, Marcos es el primero que se incorporó cuando iniciamos el ciclo. Una jugada desafortunada contra Rosario Central lo deja afuera, después le costó. Hoy tuvo sus minutos, es un aliciente importante y me alegro por el que pueda coronar su vuelta con ese golazo”.

Los que llegaron y los que pueden venir

Ante la pregunta sobre si estaba conforme con el mercado de pases que viene realizando el club, el DT aclaró su postura: “Todo los que creamos que puedan servir para mejorar al plantel va a ser bienvenido. El crecimiento futbolístico de los jóvenes quizás nos permita una mejoría -en el juego-. Esa es la realidad. Los grandes deberán sostener, y los chicos con la competencia deberían tener el crecimiento que deseamos.”

Sobre esto último, la apuesta a un plantel prometedor, pero sin tanto recorrido, el DT fue contundente: “Pasa que a todos lo que les importa es que el equipo gane, lo de los chicos pasa a un segundo plano si no se dan los resultados. No en mi caso, pero si en muchos en el fútbol. Hay un doble discurso, está bárbaro lo de los pibes, pero cuando los resultados no acompañan, no alcanza”.