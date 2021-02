Acentuada recuperación de la soja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 96% del cultivo está en condición hídrica óptima. En algunas zonas se reportaron importantes ataques de orugas.

Tras las lluvias ocurridas sobre el final de enero y comienzo de febrero, mejoró la condición de los cuadros de soja sobre gran parte del centro del área agrícola, mientras 25% de los mismos se encuentra finalizando la formación de vainas (R4).

En paralelo, sobre ambos extremos del área implantada, el cultivo depende de las precipitaciones en el corto plazo para reponer la oferta hídrica mientras los cuadros más adelantados se encuentran iniciando la formación y diferenciación de vainas (R3/R4), según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Bcba).

De acuerdo con ese trabajo, 33,6% de los cuadros de primera se encuentran transitando el estadio crítico de diferenciación de vainas (R3), mientras que 37,9% del área de soja de segunda se encuentra iniciando floración (R1).

Desde el norte del país se informó demoras en el desarrollo como consecuencia de la escasa oferta hídrica. El NOA, la región más afectada por el déficit hídrico, reporta que los cuadros más adelantados de soja de primera comienzan a transitar estadios reproductivos críticos bajo condiciones de déficit hídrico. Al mismo tiempo, la totalidad de la superficie de soja de segunda se encuentra en estadios vegetativos. Pero sobre el centro, mejora la condición del área implantada luego de las lluvias registradas sobre el fin del mes de enero.

Al cierre del informe semanal, la Bcba detalló que 70 % de los cuadros de primera se encuentran atravesando el estadio de diferenciación de vainas (R3), mientras que un 4 % inician su llenado (R5).

A pesar de esto, amplios sectores de la región reportan ataques por el complejo de orugas (bolillera e isoca medidora), siendo el Sur de Córdoba y el Núcleo Norte las regiones más afectadas, informando daños en vainas.

Por su parte, un 26 % de los cuadros de segunda se encuentran en plena floración (R2), con un 95 % de los mismos bajo una condición de cultivo de Buena a Normal.

En tanto, la limitada oferta hídrica continúa condicionando el desarrollo del cultivo sobre el Oeste de Buenos Aires, importantes sectores del Núcleo Sur, la provincia de La Pampa y el sur de Buenos Aires. Un 11 % de los cuadros implantados sobre dichas regiones se encuentran en fin de formación (R4). Las mismas dependen de las precipitaciones en el corto plazo para frenar el deterioro.

Freno a las pérdidas

Las lluvias de la última semana le dieron un giro a la producción de soja y maíz dejando atrás el fantasma de las cuantiosas pérdidas por la sequía del año 2018, advirtió la Bolsa de Comercio de Rosario.

En este sentido y puntualmente en el caso de la soja, las buenas a muy buenas condiciones de la primera y la segunda fecha de siembra permiten estimar un rinde promedio nacional de 29,2 quintales por hectárea sobre 17,2 millones de hectáreas. Esto es casi un quintal más que el promedio nacional de los últimos ocho años, cuando hasta hace un mes se proyectaban rindes por debajo de la media, sostiene la entidad.

De esta forma, en la composición del escenario se esperan 49 millones de toneladas como resultado para este cultivo, dos millones de toneladas con respecto a la estimación de inicios de enero.

Según la BCR, en esta campaña, el volumen cosechado apenas quedaría por debajo del récord de los dos años pasados (51,5 millones de toneladas) en un 6%. Es destacable, dice la Bolsa, el estado de los cultivos tardíos en Córdoba y en el centro y norte de Santa Fe. En este sentido, las últimas lluvias fueron también capitalizadas por las siembras tempranas, pero sembradas en fechas más atrasadas.

De esta forma, la producción de cereal se proyecta en 48,5 millones de toneladas lo que representan 2,5 millones de toneladas más que hace un mes.

Se aceleró la venta de granos

La escalada de los precios internacionales de la soja y el maíz, sumado al temor de que eventualmente el Gobierno limite las exportaciones, provocaron una oleada de ventas por parte de los productores agropecuarios.

Tal como demuestran las estadísticas oficiales, entre la segunda y tercera semana de febrero, se vendieron en total, 1.000.000 de toneladas de soja de la nueva campaña y poco más de 511.000 toneladas de la anterior. Este último volumen es poco habitual para esta época del año ya que el productor, en esta instancia, no tendría que liquidar grano porque no está ante necesidades importantes de capital ya que la siembra de la nueva campaña ha concluido. La fenomenal escalada de los precios internacionales es parte de la respuesta, pero no toda.

Según los especialistas, el "efecto susto" generó más ventas por parte de los productores y un fenomenal ingreso por derechos de exportación que, según el Indec, en enero trepó hasta los $79.423 millones, 231% por encima de lo recaudado un año antes. Se trata de una cifra récord en pesos.

De esta manera, contabilizando las existencias y la pronta cosecha de soja, a la fecha, los productores tienen aún por vender 9,9 millones de toneladas que corresponden a grano de la cosecha pasada.

La aceleración de las ventas también llegó al maíz, ya que según los registros oficiales, hasta el momento se llevan comercializadas 16 millones de toneladas del grano amarillo de la campaña 20/21, lo que representa un 34,7% de la producción.

