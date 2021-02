Podoroska fue rápidamente eliminada del Phillip Island Trophy en Melbourne

Nadia Podoroska quedó eliminada rápido del WTA 250 Phillip Island Trophy, que se juega en Melbourne, al perder este sábado en la ronda inicial con la rumana Irina Begu por 6-3 y 6-3.





Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 45 del ranking mundial de la WTA, se mostró ansiosa, eso la llevó a cometer demasiados errores no forzados y perdió con Begu (74) luego de una hora y 21 minutos de juego.





La rosarina, de 24 años, participó del torneo luego de haber quedado eliminada en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que se desarrolla también en Melbourne, donde perdió con la croata Donna Vekic (33) por 6-2 y 6-2.

