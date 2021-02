¿Qué pasó en el vestuario de Colón?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No es serio que no tengamos las cosas mínimas para afrontar un partido de Primera División", dijo el entrenador rojinegro.

"Antes de la primera pregunta me gustaría explayarme sobre una situación que hemos vivido. No busco echar culpas, sé que el club está pasando un momento delicado, es un año político, hubo situaciones el otro día en el club (refiriéndose a la asamblea) que no nos competen porque nosotros venimos a jugar al fútbol, pero lo que pasó en nuestro vestuario, el hecho de no tener las cosas mínimas para afrontar un partido de Primera División, no es serio. Sólo pedimos sentido común y seriedad para afrontar una competencia de tal magnitud. Es fácil hablar, decir que se hacen cosas; pero no hay que hablar, hay que hacer. Lo que hemos vivido no se puede volver a repetir. No estoy juzgando, cada cuál sabe qué traje ponerse. Vivir lo que hemos vivido no me gustaría que vuelva a suceder. Cada uno tiene que responsabilizarse y hacerse cargo de lo que le toca. Si el equipo pierde, el responsable soy yo. Pero esto es de todos, representamos a una gran institución, con una gran historia y hay que responsabilizarse de lo que pasó". Así pidió abrir su alocución de sólo 8 minutos el técnico de Colón. Eduardo Domínguez señaló desde el mismo arranque que se iba a referir a una situación que ocurrió en el vestuario y que, por lo visto, incomodó no solamente al cuerpo técnico sino también al plantel de jugador. Ahora, la pregunta es: ¿qué fue lo que verdaderamente pasó?

Por lo que pudo averiguar El Litoral, no había un segundo juego de camisetas para que los jugadores pudiesen cambiarse en el entretiempo. Y además, faltaban talles o no eran los correctos. La intensa lluvia provocó que los futbolistas terminasen empapados al cabo del primer tiempo. Cuentan que algunos tenían que escurrir sus camisetas para volver a calzárselas y entrar a la cancha de esa manera a jugar el segundo tiempo. ¿Y si alguno de los jugadores se lastimaba y manchaba su camiseta con sangre?

Colón estrenó la nueva indumentaria Kelme, que se mostró a través de las redes sociales de la marca y del club durante todo el día. El Litoral consultó al respecto y lo que se dijo desde la marca es que se enviaron las camisetas en tiempo y forma (habrían sido 1.200 las que se enviaron con el nuevo diseño).

Domínguez, en teoría, puntualizó lo ocurrido en el momento de la llegada al estadio y en el vestuario. Obviamente que estas declaraciones del entrenador deberían motivar una exhaustiva investigación por parte de los responsables del manejo del club -o sea, los dirigentes- pues recorrieron el país y fueron tomadas por todos los medios nacionales.

Tiene que haber sido enojosa la situación que llenó de fastidio e incomodidad al plantel, desviando lo que tendría que ser un centro de atención plena en el partido mismo. Conociendo a Domínguez, para nada lo envalentonó el muy buen resultado logrado. Si Colón hubiese perdido el partido, habría señalado exactamente lo mismo sin ponerlo como excusa del rendimiento del equipo. Está claro que lo que pasó no se vio reflejado en el campo de juego porque Colón ganó y bien. Pero la molestia resultó evidente y el técnico no se calló.

Después, Domínguez habló del partido y dijo que "ganamos en una cancha difícil, con un técnico que tiene su propia historia en este club. Iniciar ganando en un torneo es algo que fortalece. Tuvimos muchos problemas en la semana y en la entrada calor nos quedamos sin el capitán. A pesar de todo, los chicos se pusieron el traje y salieron a jugar de la mejor manera. Haber conseguido con esta contundencia la victoria, tiene un gran valor", señaló el entrenador rojinegro.

Respecto de lo que le está faltando para completar el plantel, dijo que "estamos en tratativas, no es un mercado de pases fácil, por eso repito que empezar ganando es muy bueno".

Volviendo al desarrollo del partido, dijo que "me quedo con la tranquilidad y la paciencia de saber que debieron jugar el partido que tuvieron que jugar. Sabíamos de qué manera abrirlo, lo conseguimos, fuimos contundentes, manejamos el ritmo del partido, supimos cuándo atacar y cuándo replegarnos y eso me deja muy satisfecho".

Por último, habló de la situación de un par de jugadores que no estuvieron entre los titulares. "Lo de Alex Vigo todavía no se sabe, lo de Rafael Delgado tampoco, hay que ser pacientes, tener tranquilidad e insisto en que el presidente y la comisión están haciendo el esfuerzo para tener el plantel que queremos para competir. Eric Meza hizo un gran partido y no sufrimos teniendo afuera a Alex Vigo que, para mí, es uno de los mejores laterales que tiene el país. No sentimos las ausencias", señaló Domínguez, refiriéndose a tres casos puntuales: el de Delgado que ni siquiera viajó, el de Vigo que no firmó planilla porque es inminente el acuerdo para que juegue en River y el de Bianchi, que se lesionó en el calentamiento precompetitivo y no jugó.