Un sismo de 7,1 grados sacudió el este de Japón

Un fuerte terremoto de 7,1 grados de magnitud golpeó este sábado el este de Japón y se notó con fuerza en Tokio, Fukushima, Miyagi y otras áreas, sin que las autoridades niponas activaran por el momento la alerta de tsunami.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3