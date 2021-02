https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el defensor Facundo Mura se despidió de Estudiantes y está llegando en estas horas a Santa Fe para sumarse al plantel de Eduardo Domínguez.

El juvenil lateral viene para ocupar el puesto que dejará vacante Alex Vigo, quien no firmó planilla en un claro gesto de que es inminente su salida para jugar en River. La idea es adquirir el 50 por ciento de la ficha del jugador. Colón pretende 2,5 millones de dólares, River ofreció primero una cifra inferior, se habló de la posibilidad de incluir a un futbolista en la negociación (el candidato era Cristian Ferreira), en Buenos Aires se dijo que Colón pretendía un porcentaje por la futura venta de ese jugador que llegue a préstamo como parte del negocio y ahora también surgió la alternativa de que River levante la oferta sin que vaya algún jugador como parte de pago.

"Quiero jugar en River", dijo Vigo durante la semana, metiendo presión. "De River no llegó ninguna oferta concretas", fue la réplica de Vignatti. "Es un jugador al que venimos siguiendo desde hace tiempo y nos interesa", blanqueó Gallardo. Cada cuál hizo su propio juego y la resultante es que se fueron acomodando algunas fichas para suponer que el negocio se hará.

¿Y Conti?, El Litoral lo adelantó hace una semana. El Flaco continúa en Santa Fe, lo quería Atlético Mineiro y no habría que descartar que ante la salida de Rafael Delgado (no viajó y presiona para irse a Defensa y Justicia), surja la chance de que el defensor vuelta a ponerse la rojinegra. Su pase es del Benfica, pero todo apunta a que a Europa no vuelve y en estos días podría definirse la situación, por sí o por no, para que llegue a Colón.