https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.02.2021 - Última actualización - 14:42

14:24

En la localidad de Videla, la Liga Regional Paivense dio inicio en un acto (con los protocolos correspondientes), en el que como es habitual se presentaron las camisetas de los equipos participantes.

Liga Paivense de Fútbol Se presentó el torneo Enfermeros Profesionales En la localidad de Videla, la Liga Regional Paivense dio inicio en un acto (con los protocolos correspondientes), en el que como es habitual se presentaron las camisetas de los equipos participantes. En la localidad de Videla, la Liga Regional Paivense dio inicio en un acto (con los protocolos correspondientes), en el que como es habitual se presentaron las camisetas de los equipos participantes.

Del acto participaron la presidenta Comunal de Videla, María Eva González; Luciano Bertozzi, presidente comunal de Helvecia; el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; también Carlos Azoge, presidente del Colegio Profesionales en Enfermería de Santa Fe; el subsecretario de seguridad de Recreo, Julián Aranda; Alberto Imhoff, presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Regional Paivense, presidentes y delegados de los clubes afiliados, que participarán del torneo Enfermeros Profesionales.

Como es habitual, se recibió la bandera nacional, que tuvo a los ex combatientes del ARA 25 de mayo, José Martínez y Patricio Oroná. Acto seguido se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Seguido tomó la palabra el presidente de la Liga Regional Paivense, Eneas Cencha, quien destacó que “fue un día muy importante, no sólo para la Liga Paivense, para los clubes que la componen, sino además para toda la provincia. Porque los chicos necesitaban el deporte, a quienes nos encontró esta pandemia en el rol de dirigentes, nos enfrentó a una muy difícil tarea. Desde aquel 13 de marzo, que nos reunimos para suspender el lanzamiento que hoy estamos haciendo aquí en Videla, pasamos por muchas cosas. Se nos ha hecho muy difícil. Pero sin dudas alguna, sin el apoyo de todos los dirigentes, presidentes de clubes, padres, colaboradores y jugadores, no hubiésemos logrado sostener esto. Y tener la gran satisfacción de este domingo poder darles la oportunidad a nuestros chicos de crecer dentro de una institución deportiva”.

Posteriormente, se dio a conocer el nombre de Enfermeros Profesionales, el que bautizó al torneo 2021, que dará inicio el fin de semana.

Carlos Azoge subió al escenario y tomó la palabra. “La verdad que cuando Eneas nos convocó y le puso a esta copa “Enfermeros Profesionales” nos sentimos reconocidos, que una liga con este empuje y con esta fuerza reconozca la labor que estamos haciendo, nosotros los enfermeros – que hoy más que nunca se intensificó con esta pandemia-“.

“Cuando uno entra en el sistema de la salud, sin desconocer la labor que hacen los otros profesionales de la salud, con el que se encuentra las 24 horas es con el enfermero. Pero lamentablemente nuestra profesión no está valorizada en este país, ni en esta provincia. Los que sí hemos tenido la suerte de ir a formarnos en otros países, ahí el enfermero tiene un reconocimiento social muy importante. Hace falta de todas las autoridades políticas (las que se fueron y las que vengan) tomen en cuenta que los enfermeros somos profesionales de la salud. Que ponga en función la ley 13968, que reconoce a los enfermeros como profesionales de la salud. Si los enfermeros tenemos ese reconocimiento social, el sistema de salud va a tener un impacto directo y va a jerarquizar nuestra profesión. Como también nuestra profesión tiene que sea reconocida como una tarea de colegio. Porque esta pandemia dejó más que demostrado que somos los enfermeros los que estamos en la primera línea de batalla. Lo que le quiero pedir a toda la comunidad que cuando vea en este 2021 enfermeros en una legislatura, enfermeros en una casa de gobierno, sepan que vamos a estar luchando para que a la enfermería se la reconozca como una tarea de alto riesgo y para que seamos reconocidos como profesionales“.

Acto seguido, el senador Rodrigo Borla subió también al escenario y entregó al presidente Eneas Cencha la declaración de interés, por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia, del lanzamiento del torneo realizado en Videla.

Luego se hizo un reconocimiento (con la entrega de una medalla) a distintos profesionales de la enfermería relacionados a los cubes participantes.

Como cierre del acto, primero un mayor y un menor por cada equipo participante, desfilaron con la indumentaria que lucirán a lo largo del torneo. Luego hubo un “fulbito” entre Los Halcones de Recreo y Polideportivo Videla, entre los más chiquitos.

Reconocimiento a Marcelo Fernández

La camiseta de Polideportivo Videla llevará en su delantera, el recuerdo de Marcelo “Toreto” Fernández, dirigente y entrenador quien falleció en el pasado 2020. Previo al desfile de los jugadores (en su mayoría fueron los más pequeños del “Poli”), se proyectó un emotivo video realizado en memoria de Marcelo.

La primera fecha será: Central Helvecia vs Alianza Costera; Almafuerte vs El Pirata, Polideportivo Videla vs Miramar y Los Halcones vs Central Oeste.