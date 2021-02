Inglaterra y Gales se adueñaron de los festejos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 13.02.2021

18:29

Fue tras superar a Italia y a Escocia, respectivamente. Hoy completaban Irlanda con Francia en Dublin.

Con la disputa de dos partidos que tuvieron características diferentes, comenzó este sábado la segunda fecha del Torneo de las Seis Naciones 2021, la que se completaba este domingo, desde el mediodía de nuestro país, con el atrayente duelo que en el Aviva Stadium de Dublin protagonizarían Irlanda con Francia.

Volviendo al inicio de la jornada, en primer término, Inglaterra alcanzó una previsible victoria ante Italia, por 41 a 18, reponiéndose en cierto modo de la histórica caída sufrida una semana atrás en el mismo escenario ante Escocia, que hacía 38 años que no se salía victoriosa de La Catedral.

Más allá que el triunfo fue inobjetable, resulta imprescindible consignar que las huestes del australiano Eddie Jones volvieron a dejar la sensación de estar demasiado distantes de sus reales potencialidades. El Rose Team denotó no solo impericias; sino que además volvió a mostrar por momentos la falta de cohesión que tanto distingue a su trayectoria.

Obviamente, esto cobra especial dimensión, al considerar que enfrente tuvo a un adversario sin equivalencias, que en diferentes tramos del encuentro se encargó de ponerlo en aprietos. Como por ejemplo en el primer try del partido, apoyado por Monty Ioane luego de una acción colectiva que merece el mejor de los elogios.

Como era dable suponer, Los Creadores comenzaron a adueñarse del protagonismo, y pese a las indisimulables dificultades que presenta su accionar, comenzaron a sumar puntos, estableciendo distancias un tanto más lógicas a sus respectivos antecedentes.

Así llegaron los ensayos de Jonny Hill, Anthony Watson (2), Jonny May, Jack Willis y Elliot Daly, completando una cuenta que se completó con un penal y cuatro goals del capitán Owen Farrell. Por su parte, La Nazionale logró sumar una conquista más, a través de Tommaso Allan; a lo que deben sumarse los 2 penales y un goal del apertura Paolo Garbisi.

En Edimburgo

En lo que respecta al segundo match de la jornada, se desarrolló en el Murrayfield Park de Edimburgo y culminó con el triunfo de Gales ante Escocia, por 25 a 24, al cabo de un trámite intenso y equilibrado, en el que ambos acumularon méritos suficientes como para haberse adueñado del festejo final.

La primera etapa fue favorable a los anfitriones, que por momentos llegaron a estar 17 a 3 en el marcador, aferrándose a una gran solidez defensiva y una enorme actitud colectiva. La etapa, finalmente se cerró 17 a 8 a su favor.

En el complemento se multiplicaron las situaciones importantes: a los 13 minutos fue expulsado el pilar Zander Fagerson, por los que Escocia debió completar el resto del partido con un hombre menos.

Gales creció, alcanzó mayor volumen de juego y tuvo la capacidad necesaria para sumar los puntos necesarios como para pasar al frente. Luego, defendió con acierto los múltiples (y un tanto desordenados) intentos rivales, como para alzarse con un éxito que lo catapultó al liderazgo de un certamen que aún está en pañales.

Los tantos escoceses llegaron a través de Graham y Hogg (2); sumados a tres goals y un penal de Russell. Para los galeses hubo dos ensayos de Rees-Zammit; uno de Williams y Jones; más un goal de Sheedy. y un penal de Halfpenny.

La gran figura fue el joven winger de los Reds Dragons, Louis Rees-Zammit, que amén de sus dos ensayos, brindó pruebas acabadas que ya forma parte de la continuidad de lo mejor de la tradición galesa, pese a que recién cuenta con 20 años. Como no podía ser de otra manera, fue elegido Man of the Match.

La tercera fecha de la versión 2021 del "Torneo de los Torneos" se cumplirá del siguiente modo: el sábado 27 de febrero, a las 11.15 de nuestro país, se medirán en el Stadio Olímpico de Roma, Italia con Irlanda; mientras que desde las 13.45 jugarán en el Principality Stadium de Cardiff, Gales con Inglaterra.

La fecha se completará el domingo 28, desde el mediodía, con el match que en el Stade de France de París protagonizarán Francia con Escocia.

Posiciones

Transcurrida parcialmente la segunda fecha del Six Nations 2021, Gales es único líder con 9 puntos (+6); Inglaterra suma 6 (+18); Francia 5 (+40); Escocia 5 (+4); Irlanda 1 (-5); mientras que Italia cierra sin unidades (-63).

Seven de Madrid

Tal como se anunciara oportunamente, a través de dos rondas, que tendrán lugar entre el 20 y 21 de febrero; más el 27 y 28 del mismo mes, con el auspicio de World Rugby, se llevará a cargo el Madrid Rugby 7s International, certamen que contará con la participación del Seleccionado Argentino de la especialidad.

Organizado por la Federación Española de Rugby y con el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, el torneo marcará la reanudación de la modalidad olímpica del rugby, tras la cancelación provocada por la pandemia de Covid-19.

Estarán presentes doce de los mejores seleccionados del mundo: seis masculinos y seis femeninos. Además de Los Pumas '7s, estarán presente en varones Estados Unidos, Kenia, Francia, España y Portugal.

El representativo de nuestro país debutará el sábado 20 de febrero ante los anfitriones; midiéndose posteriormente con los franceses y los portugueses. En tanto, el domingo 21, jugará con Estados Unidos y con Kenia.

Por último, vale indicar que la competición femenina contará con la participación de España, Francia, Estados Unidos, Kenia, Rusia y Polonia.