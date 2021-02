https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.02.2021

20:25

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Ejercitar la mente

ZULMA CARDO

"Soy una persona mayor y quisiera solicitarles si por favor es posible agregar al "Litoral de mente", que ya de por sí es extraordinario, las "palabras encadenadas" y "grilla silábica". Debido a que estamos atravesando una pandemia necesitamos seguir ejercitando nuestras mentes a nuestra edad y esos dos entretenimientos eran especiales para lograrlo. Desde ya, muchas gracias".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"El conocimiento aspira a la verdad, incluso si ésta, como sucede en las ciencias, nunca es una verdad permanente sino una certeza parcial y provisional, que se espera poder reemplazar por otras más acertadas a medida que progrese el saber. Esperar que la verdad brote del pensamiento supone confundir la necesidad de pensar con el ansia de conocer".

****

Reconocimiento al expresidente

ALCIDES FOSCO

"Conozco mucha gente en la Argentina que quiere agradecer a Mauricio Macri por los cuatro años de estabilidad social que hemos tenido durante su gestión. Si bien lo económico siempre fue difícil de estabilizar, pero él fue el único presidente que les permitió a los argentinos vivir con alegría y esperanza. El señor presidente Macri fue un ejemplo, reconocido mundialmente por Trump, por Merkel, por Macron entre otros. Ellos lo recibieron como un gran estadista, pero como siempre, nadie es profeta en su tierra. Obviamente, y como siempre lo hacen, el sector sindical, muchos trabajadores y mucha gente le puso palos en la rueda. Así no hay nadie que pueda gobernar nunca. Pero estamos seguros de que muchos, como yo, estamos pidiendo su regreso. Queremos que nos gobierne alguien con inteligencia, con coherencia de conducción, sabiendo que nos impulsaba al crecimiento productivo. Realmente lo extrañamos en la actualidad".

****

Deseo desde lo más profundo

SUSANA

"La gente está muy cansada por la pandemia, por la economía, por los problemas, por tantas cosas que pasan en una casa. Dice un dicho que la fe es lo último que se pierde... Pero en nuestra Argentina hace tiempo que no pegamos una. Estamos siendo muy sometidos a presiones increíbles. Uno se pone a pensar que siempre, cíclicamente, Argentina cae en un pozo económico. Pero aun así, algunos la pasan bien y otros sienten el azote de esta cruel realidad. Muchos esperamos que siempre aparezca ese político que nos saque a flote, que haga la Argentina grande que muchos que ya no están también deseaban y no pudieron verlo. Por eso digo: qué tristeza para muchos. Aun así, desde el fondo de mi ser, donde un resquicio de esperanza queda, deseo con todo mi corazón que este año sea distinto y empiecen a mejorar algunas cosas".

****

Llegan cartas

Carlos Monzón y la relación sentimental en Santa Fe

Orlando Agustín Gauna

En el año 2017 publiqué como primicia parte de la relación que mantuvieron el Campeón Mundial de boxeo Carlos Monzón fallecido trágicamente el 8 de Enero de 1995 y una ex-modelo, reina de belleza y organizadora de eventos.

http://orlando-gauna.blogspot.com/2017/11/carlos-monzon-del-palazzo-dello-sport_7.html?m=0

El 7 de Febrero leo en más de veinte sitios de Internet, la "entrevista" que le realizó el periodista a esta señora.

Por principio ético, respetando el anonimato al que recurre la reporteada, tendrá ella sus motivos que no vienen al caso, no revelaré su nombre real aunque lo conozco, pero me siento en la obligación como ex funcionario policial, de aclarar respecto a un punto que involucra a personal y autoridades del Servicio Penitenciario.

Estimo que ha sido un error involuntario por desconocimiento o capacidad auditiva disminuida del autor haber mencionado que la pareja del Campeón "cenaba" en la institución donde cumplía el último tramo de su condena.

Puedo asegurarlo porque ante la sorpresa de tal afirmación por parte del periodista, solicité a la Sra. poder escuchar la grabación telefónica de la nota a lo que accedió bajo promesa de no comentar el contenido y porque conozco los límites que impone el reglamento carcelario, a cualquier interno del apellido que sea.

Lo que sí me consta, porque también he tenido a la vista, son notas con firma y sello, dirigidas a Autoridades, Instituciones deportivas y Medios de difusión firmadas algunas por la entrevistada o por los dos.

Un dato para tener en cuenta, aún gozando de salidas transitorias en diciembre de 1993, el Campeón fue invitado a una exhibición de boxeo en el Penal Nro.2 de Concepción del Uruguay; viajan en dos unidades, el invitado, su compañera y personal penitenciario entre ellos el alcaide de la Unidad donde estaba alojado el boxeador (hay registro en video).

El custodio Mario Giménez si acompañaba al Campeón antes de las salidas permitidas, según "Leyla" nunca lo vio esposado y menos con custodia cuando comenzó a trabajar en el Centro Recreativo de UPCN en Colastiné.

Lo vertido por el reconocido periodista de renombre internacional corre por su cuenta más aún lo que no coincide con el audio de la entrevista grabada por el colega presente durante las más de dos horas que duró.

Debiera con tanta trayectoria quien tuvo la oportunidad que tanto buscaron colegas locales y de Capital Federal por años, rectificar gran parte de su relato tan sólo para salvaguardar su buen nombre y no "colaborar" con los errores cometidos a que parte de la sociedad aliente el prejuicio de que Carlos Monzón no aprendió luego de una condena que pareciera seguirá por siempre.