https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.02.2021 - Última actualización - 21:15

21:13

La modelo y abogada reveló que Matías Tombolini la invitó "hace un par de años" a sumarse a su espacio, Consenso Federal

Dijo "no" Alejandra Maglietti fue "tentada" para ser candidata a vicejefa de Gobierno en Capital Federal La modelo y abogada reveló que Matías Tombolini la invitó "hace un par de años" a sumarse a su espacio, Consenso Federal La modelo y abogada reveló que Matías Tombolini la invitó "hace un par de años" a sumarse a su espacio, Consenso Federal

El anuncio de Cinthia Fernández de esta semana con respecto a su futura candidatura a diputada repercutió en la farándula y provocó que Alejandra Maglietti revelara que a ella también le ofrecieron ser parte de un espacio político. En su caso, fue tentada a ser candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Matías Tombolini, de Consenso Federal.

“Me ofrecieron, sí. Fue hace un tiempo, hace dos años”, comentó la modelo y abogada en Buen día Continental, referenciando así que la propuesta que le hicieron fue para la elecciones de 2019. “Fue una charla informal para ser candidata a vicejefa de Gobierno”, reveló la periodista de Bendita (El Nueve) y La Nación +, y añadió: “Me preguntaron, me hablaron así como para saber”. Al ser indagada el martes pasado sobre el partido político que quiso convocarla, Ale Maglietti no tuvo reparo alguno en contestar. “En ese momento era el espacio de Matías Tombolini. No fue más que eso”, indicó la formoseña, señalando además que cuando mantuvo esa charla, ya habían transcurrido las PASO.

“La probabilidad de ganar en ese rubro... yo ya sabía que no. Así que era como una forma de arrancar una carrera política, era a futuro”, continuó la panelista, haciendo alusión a las elecciones que determinaron la reelección de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Tombolini me charló de manera informal hace un par de años”, reiteró Alejandra en diálogo con sus compañeros de AM Continental, y afirmó que la oferta era para que “más que nada, comenzar a trabajar en su partido”.

“No sé si la política es lo que me gustaría hacer. La realidad es que no lo sé”, sostuvo la jurista, que también reveló que en su provincia natal muchas veces la tentaron para meterse en la política cuando era más joven, por parte de la Unión Cívica Radical. “Fue un 'no' porque no quería que sonara oportunista. Me parece que las candidaturas tienen que ser para personas que vienen trabajando desde hace tiempo. Esa es mi postura. Dije 'bueno, si lo decido, es empezar a trabajar un camino de muchos años'. Hay muchos en la farándula que se aprovechan y hay oportunismo, se quedan en el corto plazo”, señaló Maglietti con respecto a la oferta que recibió de Tombolini.

Matías Raúl Tombolini es un político, economista y profesor que actualmente se desempeña como vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en los años 2005 y 2009 por el Partido Socialista, candidato a esa misma legislatura por la alianza 1País en 2017 y candidato a jefe de gobierno porteño en 2019 por Consenso Federal, espacio liderado por Roberto Lavagna.

Entre títulos universitarios y libros sobre economía, Matías Tombolini también tiene un galardón por su labor en los medios de comunicación: fue el ganador del Martín Fierro de Radio 2016 a Mejor Analista Político por su labor en Perros de la calle, el programa que conducía Andy Kusnetzoff en Metro y que ahora se mudó a FM Urbana Play.