Llegó Mura a pelear con Meza por el lugar que deja Alex Vigo

El lateral de Estudiantes se incorporó a préstamo por un año y Colón dispondrá del uso de la opción para comprar el 80 por ciento del pase. Se descarta a Rodrigo Amaral. Es inminente la salida de Vigo a River.

Facundo Mura arribó a Santa Fe, se hizo la revisión médica en el Sanatorio Santa Fe y luego se dirigió a la sede para firmar el contrato que lo ligará a Colón por todo el 2021, con una opción de compra a favor de la entidad sabalera por el 80 por ciento del lateral que llega de Estudiantes de La Plata.

Mura tiene la misma edad que Vigo y Meza. Los tres son categoría '99 y en el caso del defensor que se incorpora a Colón, salió de las formativas de Estudiantes y en 2018 fue convocado por Lionel Scaloni para jugar con el seleccionado Sub-20 de Argentina en el Torneo de L´Alcudia, donde se consagró campeón. Unos meses más tarde consiguió el pasaje al Mundial de Polonia 2019 gracias al segundo puesto del conjunto albiceleste en el Campeonato Sudamericano 2019. Allí compartió plantel con el santafesino Francisco Ortega -jugador de Vélez- Balerdi, Thiago Almada, Almendra, Lo Celso, Maroni, Gaich, De la Vega y Maximiliano Romero, entre otros.

Su debut profesional con Estudiantes se dio en el clásico platense jugado el 10 de marzo de 2019, donde el conjunto albirrojo venció por 1-0 a su eterno rival con gol de Albertengo. En esa oportunidad, se desempeñó como lateral izquierdo, pese a que su posición natural sea en el sector derecho de la defensa. Más allá de eso, tuvo una gran actuación, y salió ovacionado cuando lo reemplazaron en el minuto 68.

Meza tuvo un buen desempeño ante Central Córdoba, así que le peleará el puesto a Mura en una función que es interesante y exigente a la vez. Domínguez los quiere yendo de punta a punta por todo el carril, con inteligencia para sumarse a la defensa y armar línea de cinco cuando se necesita y partiendo con rapidez para ser una alternativa de llegada por el lateral. Tanto el retroceso hasta la última línea como la proyección hasta el fondo, los compromete a un sacrificio que seguramente Mura estará en condiciones de cumplir pues ha sido el jugador que Domínguez aceptó para sumar al plantel ante la inminente salida de Vigo.

A propósito, restan detalles para su transferencia a River y la llegada de Mura, sin dudas, es la cabal demostración de que el pase se hará. Esta contratación (cuarta cara nueva además de Goltz, Alexis Castro y la vuelta de Nicolás Leguizamón) y el hecho de que Vigo no firmó planilla en Santiago del Estero, son signos evidentes de que el arregló está a la vista.

La llegada a River de Agustín Palavecino (compra del 35 % a cambio de u$ s 1.800.000 y con compromiso de adquirir otro 30 % en u$ s 1.700.000 cuando llegue a los 30 PJ) y José Paradela (compra del 75 % del pase por 2,8 millones de dólares), el retorno de David Martínez luego de su paso por Defensa y con la vuelta de un jugador que supo ser uno de los emblemas del ciclo, como Jonatan Maidana, se dio algo que Gallardo venía reclamando que es el lavado de cara de su plantel porque desde mediados de 2019, cuando se dio el arribo de Paulo Díaz, que a Núñez no se sumaban caras nuevas. Y Vigo sería la próxima.

A todo esto, el plantel tendrá una semana larga de preparación, pues recibirá a San Lorenzo, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, el lunes 22 a las 21.30 en el barrio Centenario.

El debut de Dabove en San Lorenzo no pudo ser más auspicioso: su equipo tuvo un arranque de partido fenomenal, iba ganando 2 a 0, le descontaron y al final mantuvo la diferencia para ganar 2 a 1, con goles de Bruno Pittón y Di Santo. El delantero del Ciclón pudo convertir su primer tanto en el club luego de una serie de lesiones y contratiempos, motivo por el cual apenas había disputado seis juegos desde que llegó a mediados del año pasado. Por eso expresó su alegría post triunfo ante Arsenal, aunque el esfuerzo también le pasó factura: terminó con los dos gemelos con hielo debido a sendas contracturas.

La victoria en Santiago del Estero permitió que Colón inicie con buen pie la disputa de esta Copa, más allá de que Eduardo Domínguez no eludió la situación presentada en el vestuario con la falta de indumentaria y algunos detalles más que "no son compatibles con el fútbol profesional". Seguramente, los dirigentes habrán recogido el guante de estas declaraciones de Domínguez, que no eludió el hecho, manifestó su disconformismo y el fastidio del plantel por un hecho más de los muchos que se vienen dando en Colón por estos tiempos.

Por último, es casi un hecho que Rodrigo Amaral, finalmente, no llegará a Santa Fe. El volante creativo que quedó libre de Nacional de Montevideo tenía todo arreglado para sumarse a préstamo, pero adujo problemas personales, no viajó cuando debía hacerlo y esta situación lleva a pensar que Colón desistirá de su contratación. Por el momento, las caras nuevas son las de Goltz, Alexis Castro, Nicolás Leguizamón y Mura. No se descarta que llegue alguien más antes del jueves, fecha de cierre del libro de pases.