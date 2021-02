https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasión Liga

El Quillá apuesta fuerte a las inferiores

Con la contratación de Sergio "Corcho" Lerman, la Sub Comisión de Fútbol del "Tiburón" apuesta a un trabajo fuerte desde las canteras. El ex entrenador de Unión de Santa Fe, entre otras instituciones de la región, ya se instaló en la entidad del Parque del Sur, lugar donde ofrecerá toda su capacidad y aportará toda su experiencia, esa que cosechó durante años.

"Corcho" Lerman. Apasionado y futbolero como pocos. Con una larga trayectoria y conocimientos, ya se instaló para trabajar en el Club Náutico El Quillá.

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR El Director Técnico o Coordinador de fútbol es por un lado, un entrenador de entrenadores, un formador de educadores, y por otro lado, un administrador de los recursos genuinos de un club, en todo lo concerniente a la organización deportiva, a entrenamientos y partidos. Las atribuciones del Coordinador o Director Técnico (DT) de un club se resumen, a grandes rasgos, en dos aspectos fundamentales: El trabajo técnico con los entrenadores y técnicos. Dotar de coherencia interna a los equipos del club, teniendo en cuenta las etapas de formación anterior y posterior para hacer seguir de trabajo y actuación que pretenda el club, en el caso de Náutico El Quillá, la Sub Comisión de Fútbol. Destacamos que es una tarea laboriosa y complicada que requiere una gran implicación del director técnico. El trabajo organizativo de estos equipos en función de la filosofía del club. Poner en conjunción aspectos humanos y deportivos, y que ambos funcionen y evoluciones al mismo ritmo. Con éstos conceptos, la Sub Comisión de Fútbol de El Quillá contrató a un profesional que, además de tener todos estos atributos, es un reconocido y actualizado trabajador del fútbol en las categorías infantiles y formativas de uno de los clubes con mayor proyección en el ámbito de la Liga Santafesina de Fútbol. El Litoral, a pocos días del inicio del torneo liguista en todas sus categorías, habló brevemente con Sergio "Corcho" Lerman para conocer sus objetivos y como los llevará a cabo en la institución que confió tamaño desafío. "Estoy muy contento y feliz de haber llegado a éste club. El Quillá, sin desmerecer a nadie, es hoy uno de los clubes con grandes proyectos para las canteras. Acá hay un número importante de chicos que tienen ganas de progresar y una Sub Comisión bien futbolera que entendió que todo es posible cuando se trabaja fuerte y a largo plazo. -¿Cómo te recibieron en el club? -Muy bien. Gente conocida de muchos años confiaron en mí y acá estoy. Es un lugar estratégico donde todo está al alcance de las manos. El club está adaptado para trabajar con comodidad y por eso, llegué, nos reunimos y nos pusimos a trabajar. La verdad que da gusto estar en un lugar donde todos tiran para el mismo lado y con las herramientas necesarias. En fin, me encontré con una estructura de trabajo muy bien armada y un nivel de profesores y técnicos excelentes. -La formación íntegra de los chicos es el desafío... -Sí, si. Ese fue uno de los puntos destacados de la Sub Comisión de Fútbol que está muy presente con su apoyo. Mi aporte, mi granito de arena, más el conocimientos de tantos años de trabajo, serán vitales para hacer una buena labor que dará sus frutos. -¿Cuáles fueron los clubes por los que pasaste como coordinador? -Comencé en Unión de Santa Fe y estuve desde el 2005 hasta el 2016, donde trabajé en Inferiores de AFA, el Selectivo del club y luego fui Ayudante de Campo de Fernando Alí, lugar que ocupé desde 2009 a 2010. Después, me trasladé al Club Atlético Pilar, donde trabajé de 2013 al 2017 y por último me desempeñé como coordinador general en San Martín de Progreso, desde 2018 al 2020, después llegó la pandemia y todo se paralizó. El equipo de DT y PF de cada división El siguiente es el listado de DT y PF que encabezan cada división de Náutico El Quillá: Coordinador General: Sergio "Corcho" Lerman. Primera División y Reserva: Matías Roteta (DT), Ariel Olivera (AC) y Juan Cruz Soriano (PF) y Maximiliano Cuello. Categorías 2004, 2005 y 2006: DT, Ariel Olivera, Ayudante de campo Matías Roteta y PF de Inferiores Mayores Maximiliano Cuello. Categoría 2007: DT Hernán del Sastre. Categoría 2008: DT Matías Silvani. Categoría 2009: DT: Juan Carlos Monzón. PF, Inferiores Menores: Exequiel Álvarez. Categoría 2010: DT Marcelo Raviolo. Categoría 2011: DT Juan Carlos Monzón. Categoría 2012: DT Exequiel Álvarez. PF Infantiles: Eduardo Fernández. Escuelita de Fútbol: Luciana Haidar y Exequiel Álvarez. Entrenador de Arqueros: Mario Franco. Primera División, Fútbol Femenino: DT Pedro Joaquín. Reserva Fútbol Femenino: DT Luciana Haidar.