Capitanich pide correr plazos electorales

Domingo 14.02.2021 - Última actualización - 14:26

El gobernador de Chaco terció en el debate que se da entre el oficialismo y la oposición en torno a la posible modificación del calendario, que prevé que las PASO sean en agosto y las generales en octubre, en atención a la evolución de la pandemia de Covid-19.

El mandatario chaqueño consideró en declaraciones radiales que si no se da un acuerdo para suspender las primarias, se debería pensar en "una una estructura intermedia" y "diferir el plazo para la convocatoria". Crédito: Archivo El Litoral

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró que si las elecciones primarias (PASO) legislativas de este año no se suspenden, se debería "diferir el plazo para la convocatoria" y "reducir" el espacio de tiempo con las generales.

Capitanich se refirió así al debate que se da entre el oficialismo y la oposición en torno a la posible modificación del calendario electoral que prevé que las PASO sean en agosto y las generales en octubre, en atención a la evolución de la pandemia de Covid-19.

El mandatario chaqueño consideró en declaraciones radiales que si no se da un acuerdo para suspender las primarias, se debería pensar en "una una estructura intermedia" y "diferir el plazo para la convocatoria".

Si bien Juntos por el Cambio rechaza la suspensión de las primarias, la opción de diferir las fechas fue mejor vista por un sector de la coalición opositora, que también se opone a una unificación de las dos elecciones, por considerar que sería una Ley de Lemas encubierta.

En este sentido, Capitanich sostuvo que se debería "reducir" el lapso de tiempo entre las primarias y las generales y mover las PASO "de agosto a septiembre", con la esperanza de tener para ese momento "una mayor población inmunizada" contra el coronavirus.

"El 21 de junio empieza el invierno, hasta el 21 de septiembre. Hay que ver cómo impactan las fechas, que cuentan en el flujo de contagios", señaló el mandatario, al tiempo que remarcó que "la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y Chaco han sido los distritos más afectados" por la pandemia.

El viernes pasado el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, referente de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, mostró su coincidencia con sus pares del peronismo y señaló: "A mí no me parece que hagamos elecciones, no se pueden hacer comicios cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte".