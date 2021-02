https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 14.02.2021 - Última actualización - 16:54

16:53

Por Ranwell C. ¡Estamos perdiendo la Setúbal!

Ranwell C.

Hay un verdadero amor por la naturaleza y hay otro para la tribuna. Tal lo que se ve a veces, so pretexto de preservar y valorar lo natural se llega a tomar decisiones y a hacer emprendimientos de los cuales a veces no hay retorno.

Ahora le ha tocado el turno a nuestra querida laguna Setúbal. La que se promociona en primer plano en las publicidades para atraer turistas. La que ha sido desde siempre el lugar para disfrutar, para huir del calor. Incluso se puede decir que cada vez más se la ha ido valorando. Basta verla los fines de semana con santafesinos y visitantes disfrutando de mil maneras, con deportes, paseos y todo lo que, insisto, se trata de promocionar como atracción.

Pero…

Lamentablemente con la excusa de preservar la vegetación nativa, han convertido a las playas de nuestra querida Setúbal en un gigantesco baldío, inservible y lleno de malezas y arbolitos, con un gran potencial para provocar daños y lesiones de todo tipo a cualquiera que intente disfrutar de la laguna, tanto los que se meten para refrescarse, como los que realizan cualquiera de las muchas actividades que se podían realizar en ese espejo de agua, entren otras: natación, vela, kitesurf, windsurf, pesca, wakeboard, paseos en lancha, remo, kayak, etc., etc. Y por si esto fuera poco, hay carteles de caño y chapa que apenas suba un poco el río, como lo está haciendo en esta época, van a quedar oxidándose bajo el agua. ¿Quién se va a hacer responsable del nadador que se lastime, o de la embarcación que se rompa contra esos carteles?

La laguna no va a estar eternamente baja, es más ya empieza a tener más caudal.

Soy una persona que ama y respeta la naturaleza desde que tengo uso de razón. Pero hay que entender que este tipo de medidas deben ser tomadas con una mirada más amplia, que además de la cuestión ecológica, también contemple los intereses de todos los involucrados, y no sea tomada en base al limitado criterio de un par de funcionarios. Digo esto sabiendo fehacientemente que no fue consultado prácticamente ninguno de los muchos clubes náuticos, ni las escuelas de navegación (kite, sup, kayak, etc) ni las guarderías de embarcaciones, y seguramente tampoco a los guardavidas, ni a prefectura.

Con este criterio, también deberían dejar de cortar los yuyos en todos los parques, plazas y canteros de las principales avenidas, incluso la plazoleta frente a la Municipalidad no sería mal lugar, así tendríamos muchos "bosques nativos" en toda la ciudad.

No estaría mal que quienes aman la laguna, los deportes acuáticos, los paseos laguneros y sus aguas se expresaran antes de que sea demasiado tarde.

