Piden que se avance en el proyecto para que Villa California tenga agua potable

Se beneficiarían con este servicio esencial unas 5 mil personas. La planta potabilizadora cuenta con una capacidad productiva de 3 millones de litros diarios. Se utiliza la mitad para abastecer a los vecinos de Rincón.

En 2019 se puso en marcha el acueducto de La Costa (ubicado a orillas del arroyo Ubajay). Allí, la planta potabilizadora de agua está operativa las 24 horas del día a partir de la toma de posesión de Assa (Aguas Santafesinas), y se produce el agua potable para abastecer a la ciudad de San José del Rincón, a través de la distribución de la Cooperativa de Agua de la localidad costera.

El próximo paso es que el servicio esencial producido en la planta llegue a Villa California. "Originariamente el proyecto era para mejorar el agua de Rincón y para llevar agua a Villa California. Se trabajó en un anteproyecto para la salida por un acueducto de la misma planta para Villa California, cruzar la ruta por debajo de una alcantarilla, llegar a un punto donde fijar una cisterna y al tanque elevado para la distribución del agua", comentó José Moleón, presidente de la Cooperativa de Agua de Rincón, en diálogo con El Litoral, y agregó que junto a la Municipalidad ya tienen un lugar establecido para el tanque y la cisterna.

Sin embargo, este proyecto se inició en la gestión del gobierno provincial anterior, y la idea de la Cooperativa es que lo retome el actual. "Fue presentado en el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat en el gobierno anterior (ahora su ministra es Silvina Frana), y estamos tratando de que tengan en cuenta el proyecto original de la planta", indicó Moleón.

A fines de diciembre del 2020, la Cooperativa de Agua envió una nota a la cartera provincial para que esté al tanto de la situación y reactive el proyecto con el objeto de que el suministro de agua potable de Villa California sea un hecho. "Es una obra de $ 100 millones, con $ 30 millones que se aporten luego por la contribución de mejoras se va a ir realizando", destacó el referente de la Cooperativa. Al mismo tiempo, sostuvo que "es una obra integral de la planta, que a su vez puede ser ampliada y con el tiempo puede darse agua a Colastiné y Arroyo Leyes, sólo se precisan ampliaciones de la capacidad productiva".

Capacidad de sobra

La capacidad de la planta, que tiene su toma de agua en el arroyo Ubajay, puede llegar a los 3 millones de litros por día. "A Rincón se les manda entre 1,5 y 1,8 millones de litros, de acuerdo a la época del año. Es decir que queda un millón para distribuir hacia Villa California", mencionó Moleón.

Hasta el momento en Rincón son unos 2.300 usuarios que reciben el suministro desde la Cooperativa, que distribuye a sus asociados por la red existente, con micro-medición. Mientras que "en Villa California serían aproximadamente entre unos 1.000 y 1.200 usuarios, alrededor de unas 5.000 personas que podrían recibir el agua. Creemos que es una forma de aprovechar la planta".

Las instalaciones del acueducto de La Costa están compuestas por el muelle de toma de agua, la planta potabilizadora, el acueducto y la cisterna, que ya funcionan en forma constante desde 2019. En este lugar se produce agua de Clase 1, por cuenta de Assa, que mediante un laboratorio instalado en el predio controla la calidad y, desde que está en marcha, pudo terminarse lo siguiente: "Con el sistema engorroso y obsoleto de captación subterránea (y limitaciones de cantidad), se proporcionaba agua de mala calidad con altos valores de hierro y manganeso", indicaron desde la Cooperativa.

Perforaciones y riesgo

-Actualmente ¿Cómo se abastecen de agua en Villa California?, preguntó El Litoral a Moleón.

-Los vecinos obtienen el agua mediante perforaciones individuales de cada vivienda. El problema es que no todos hacen los análisis, y en los análisis que se hacen en la zona las napas están contaminadas y no es agua segura la que consumen. Es una lástima que no se aproveche teniendo agua potable para suministrar.