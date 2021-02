Programa ambiental: autoridades de San Agustín visitaron la sede de F.I.M.A. en Franck

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cada vez son más los municipios y comunas de la región que se acercan hasta la localidad de Franck para conocer los trabajos en materia de clasificación de residuos para su venta y transformación en nuevos productos, el relleno sanitario habilitado para la deposición final de residuos industriales no peligrosos y vivero comunal.

Esta semana autoridades de la comuna de San Agustín visitaron la localidad de Franck con el objetivo de apuntalar el programa ambiental implementando a principios de este año.

Allí el presidente comunal Emiliano Mónaca junto a Jorge Rabey, a cargo del Programa “Compostaje Domiciliario” de San Agustín, visitaron la planta de tratamiento ambiental de residuos, F.I.M.A de la Comuna de Franck, para conocer y aprender acerca de su experiencia en el trataniento de los residuos sólidos urbanos.

“Cabe destacar que F.I.M.A es un complejo de recepción, clasificación y reciclado de residuos sólidos urbanos que tiene como punto de partida en el cuidado del medio ambiente, la separación de residuos que cada familia hace en sus hogares. Creado hace más de 20 años, este emplazamiento es un ejemplo regional en la materia, y concentra la disposición final de residuos orgánicos y la separación de inorgánicos para su posterior comercialización, monitoreado desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna a cargo del Ing. Mario De Piante”, aclaró Mónaca.

“Para nosotros es un orgullo que nuestros pares, comunas y municipios de toda la región, se interesen por este complejo medio ambiental. Porque en ese interés, más allá de las características e identidad de cada gestión, está el compromiso por el cuidado de nuestro planeta, una prioridad que debe ser común a todos” explicó el vicepresidente comuna de Franck, Damián Franzen.

Franzen destacó el respaldo y la decisión política que ha tenido el actual presidente comunal, Javier Enrico, de potenciar FIMA en los últimos años. Esto se observa no solamente en las mejoras de infraestructura dentro del predio, sino además en la optimización de la administración de desechos, su comercialización y los logros en materia legal para el proceso de los residuos en sus distintas variantes.

Antecedentes

En términos cronológicos, en el año 2001, se comenzó una prueba piloto con 200 vecinos para la separación domiciliaria. el acompañamiento de la población planteó mayores exigencias, y en el año 2007 se creó F.I.M.A. “Franck incorpora Mejoras Ambientales”. Esta planta de tratamiento de residuos es una de las más avanzadas de la región y coloca a Franck a la vanguardia en la protección del medio ambiente.

Para la continuidad de esta iniciativa, ha sido clave la participación de la ciudadanía que hoy realiza una responsable separación domiciliaria de sus residuos. Esta consciencia social facilitó el proceso, los residuos húmedos y secos forman parte de las distintas etapas en el reciclado en F.I.M.A. Los residuos húmedos (no recuperables) tienen como destino el Relleno Sanitario que cumple con las exigencias establecidas por la Ley Provincial Nº 13055.

Los residuos secos (recuperables) son separados, compactados y comercializados para su reciclaje; mientras que los residuos verdes son utilizados para la realización de compost. En ese sentido, se destaca la puesta en valor del Vivero Comunal “Los Ceibos” y la generación de utilidades a partir de la comercialización del material recuperado. En “Los Ceibos” se producen distintas especies arbóreas y plantines para la forestación de espacios públicos.

Cabe consignar finalmente, que hace poco más de un año, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, autorizó a la Comuna de Franck para el tratamiento de residuos industriales en su complejo medio ambiental e inscribió a esta administración en un registro específico como “Tratador de Residuos No Peligrosos Industriales”. La medida no solamente favorece a la comunidad que no tiene que convivir con desechos de la actividad industrial, sino que además, a las empresas, que pueden completar con la disposición final de residuos su antecedentes en materia de impacto ambiental.