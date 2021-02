Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

LLEGAN CARTAS

HUGO LUIS BONOMO

Hace algunos domingos, tratamos de comprender las grandes contradicciones de la Argentina, y hacíamos comparaciones de las cosas importantes que rigen las direcciones y los destinos de los distintos países del mundo que priorizan el bien común.

En ese sentido, se dice que, en pocos años, van a desaparecer los campeonatos mundiales, ya que los países más poderosos, no van a poder participar, porque sus futbolistas más destacados, provienen de países subdesarrollados; que solo pueden representar a su país. Los países importantes, no producen futbolistas.

Mientras tanto, produce náuseas el comprobar que es habitual, y el pueblo lo internaliza y acepta como lógico, que cualquier club ofrezca cientos de millones de pesos por jugadores de fútbol, y los campeonatos y partidos se multiplican en forma exponencial, en armonía con el crecimiento de la pobreza y la desnutrición infantil, que aumenta por millones, y antagónicamente a la educación, que no se prioriza como corresponde y, esa aberración, cada vez parece importar menos a los argentinos, mientras transitan, tristemente, su vida cotidiana.

¿Ocurre en todo el mundo? ¿Es lógico, natural y aceptable? No. En Japón, a pesar de la devastación total que produjo la bomba atómica, los escolares eran reunidos en cualquier descampado, para no perder un día, en el proceso educativo. Aquí, sin bomba atómica pero con la expansión y la influencia de la falta de valores, que rige el rumbo de la política y de la mayoría del pueblo, se priorizan los casinos y la diversión, mientras la educación sigue un rumbo monumentalmente antagónico al festival futbolero.

¿La culpa es solo de los mercaderes del fútbol? No. Escuchen lo que dijo un futbolista europeo: "Respecto a la sociedad, cobro una burrada. Algo irreal". Y fue tan impactante, real y lúcida su declaración, que la publicaron todos los medios.

Y escuchamos que un padre, argentino, le ataba la pierna derecha a su hijo, para que jugara al fútbol y sea zurdo. Es real que hay gran cantidad de argentinos que piensan y se ilusionan con el futuro de sus hijos, solo jugando al fútbol.

Mientras tanto, escuchamos a un comunicador, integrante de un programa de tele, decir que Maradona es el héroe máximo argentino.

Es llamativo y esclarecedor, que todos los deportistas que practican una disciplina por amor al deporte sean estudiantes, profesionales o se ganen la vida trabajando en alguna actividad, que no es un juego.

Estos ejemplos tienen que servirnos para tomar conciencia de la realidad y rescatar valores genuinos para vivir una vida que sirva de ejemplo a nuestra descendencia, y aporte a la construcción de un futuro país que esté más cerca de la ecuanimidad, la justicia, la educación y la cultura, objetivos que se pueden lograr, solamente, haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad, aportando trabajo y teniendo absolutamente claro que un país se construye con un pueblo lúcido y solidario, que utilice la cabeza y no los pies.

¿Sería posible una generación de futbolistas zurdos que saquen adelante un país?

****

Un carnaval sin corso

HORTENSIA MENDOZA

BARRIO SAN LORENZO

"Me comunico para comentarles que no estoy de acuerdo con la decisión de no hacer los corsos en este larguísimo fin de semana de Carnaval. Dicen que tomaron la decisión para que no se junte una la multitud de gente. Pero yo me pregunto, cuando vayan los chicos a la escuela ¿no se va a juntar una multitud de chicos? Si hubiesen hecho los corsos de Av. Gral. López y Zavalla como siempre, los chicos podrían haberse divertido y hubiesen salido un poco a la calle, ya que han estado encerrados desde hace mucho tiempo. Con muy poco, nos hubieran alegrado el corazón".

****

Las cosas por su nombre

ELSA

"Quiero pedirles a los periodistas que usen los términos correctos. Sobre todo, en los policiales. Hablan de agresión, de violencia, pero lo que sucede hoy no es violencia, es directamente sadismo. Los actos de los ladrones, los asesinos y lo policías que actúan de la forma en que está registrado en el diario del domingo 7 de febrero, son actos de puro sadismo. Los ladrones, los asesinos y los policías que actúan fuera del reglamento, son sádicos. Hay que llamar a las cosas por su nombre".

****

Un foco para el contagio

UNA SEÑORA CATÓLICA

"Con lo sucedido el día de San Blas -la aglomeración de personas en algunas iglesias que se pudo ver presencialmente o a través de Facebook- y lo que pasa con algunos sacerdotes que no usan barbijo y dan la comunión en la boca, el culto católico se ha convertido en foco para el contagio del coronavirus. Las autoridades civiles y el Arzobispado de Santa Fe deben intervenir. Si no lo hacen, ya no se podrá ir ni siquiera a rezar a una iglesia".

****

Estar a la altura de la responsabilidad

RAÚL DE VILLA SETÚBAL

"Al ver la foto de El Litoral del 7 de febrero, donde aparece el ministro de Seguridad Saín besando la camiseta de Platense, club del que es hincha, me produjo una especie de repugnancia. El ministro, en vez de besar la camiseta de Platense, tiene que besar la bandera de nuestra Santa Fe, que está padeciendo una tremenda situación de inseguridad que se refleja día a día en los medios. Robos, arrebatos, asesinatos, etc.; y el ministro que tiene la enorme responsabilidad de cuidar la seguridad de los santafesinos, se muestra besando la camiseta de un club de fútbol. Debería renunciar y el gobernador poner en su lugar a un funcionario que de verdad se preocupe por la seguridad de los santafesinos".

****

Iluminación deficiente

DANIEL DE BARRIO CENTRO

"Quiero referirme a lo lamentable que se refleja por las noches la ciudad de Santa Fe. La recomiendo al intendente pasar por Bv. Gálvez, Bv. Pellegrini, Urquiza, Suipacha, incluso Rivadavia. Realmente es lamentable la pobreza lumínica de la ciudad. Una ciudad que en otros momentos se caracterizó por tener una adecuada y razonable iluminación. Realmente no me explico, las luces que han puesto parecen velitas. Es muy lamentable y deplorable el estado nocturno de la ciudad. Con todo lo que implica para el peatón, los automovilistas y la seguridad de la sociedad. Le pido al intendente que recorra estas arterias e idee una solución inmediata a esta situación. Santa Fe, la capital de la provincia, no se merece tener la iluminación que tiene en este momento".