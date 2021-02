Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.02.2021

18:46

Un llamado a la reflexión

UN LECTOR

"Como ciudadano estoy entre asombrado y preocupado por cómo se están dando algunas cosas. Hace unos días me llegó un material vía WhatsApp, quise escucharlo, pero la empresa lo había eliminado por tener contenido inapropiado. Era una información de un grupo de médicos que me pareció valiosa. El mundo entero fue testigo de cómo lo bloquearon al expresidente de Estados Unidos, Trump, de una forma completamente arbitraria. Deberíamos estar todos preocupados. El 95% de la infraestructura que transmite datos por Internet -cables submarinos, etc.- les pertenece a las mismas empresas que promocionan las redes sociales. Es decir, estamos en manos de 10 empresas y nuestros políticos, torpes, mediocres e indoloros, ni siquiera se preocupan porque haya empresas que están gobernando el futuro de la humanidad. Ya manejan hasta nuestro dinero electrónicamente y los políticos no hacen nada al respecto. Estas empresas se han dado el gusto de bloquear al presidente más poderoso del mundo, imagínense qué pueden hacer con nosotros, tristes desconocidos y ciudadanos de a pie. La humanidad tiene que tomar conciencia de lo que está pasando".

****

La historia del Mencho

PABLO GIGLIOTTI

"Conocida la situación del jugador de Colón Áxel Vigo, el deseo del jugador de jugar en River, me viene a la memoria cuando, allá lejos, en los años 1969, 1970, River estaba interesado en el Mencho Balbuena. Recuerdo que viajamos a Buenos Aires el citado jugador, Ítalo Giménez, Haun Kesler y el Dr. Rafael Gonzáles Bertero que era apoderado del club para realizar la negociación. El presidente de River junto a otros dirigentes, lo llevaron a Balbuena a una oficina. Luego de algunos minutos salió el jugador de la oficina diciendo que la operación no se hacía porque River le daba para vivir con su familia un departamento tipo torre en las inmediaciones del estadio. Él acá vivía en el Barrio La Lona pero no le gustó la idea de vivir en un departamento como un preso. Le gustaba el barrio. Se negó profundamente. Y nos vinimos con el jugador de vuelta. Luego de un tiempo, pasó a Independiente donde fue figura. Así fue la historia del Mencho y de cómo nosotros nos volvimos con las manos vacías".

****

Breve cita

ERCILIO FERRI

"El pensar no conduce a un saber, como las ciencias. El pensar no produce ninguna sabiduría aprovechable de la vida. El pensar no descifra enigmas del mundo. El pensar no infunde inmediatamente fuerzas para la acción".

****

Respuesta a un reclamo

AGUAS SANTAFESINAS

"Respecto de un reclamo referido a un hundimiento en vereda registrado en Chacabuco al 2300 cabe indicar que durante el miércoles 3 y el jueves 4 pasados se estuvo trabajando en el lugar, pero debido a la dificultad por la existencia de dos árboles que podrían haber dañado una conexión cloacal y la profundidad en la que se encuentra la misma, se continuará trabajando. Desde que se iniciaron las tareas indicadas permaneció vallado el lugar para preservar la seguridad de los vecinos. Muchas gracias".