Ex Unión Malcorra le dio el triunfo al Atlas en la Liga de México

Ignacio Malcorra anotó el gol que permitió a Atlas imponerse como visitante sobre Pachuca por 1-0 en el partido que le dio continuidad hoy a la sexta fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México.





Malcorra, nacido en Río Negro hace 33 años y ex jugador de Aldosivi de Mar del Plata y Unión, marcó a los 31 minutos del primer tiempo mediante un tiro penal el gol que sacó al Atlas del último puesto de la tabla de posiciones, lugar que ahora ocupa Pachuca.





Atlas, dirigido por el argentino Diego Cocca, contó además de Malcorra con sus compatriotas Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán) y Milton Caraglio (ex Rosario Central, Arsenal y Vélez Sarsfield), mientras que en el banco de suplentes estuvieron Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y Javier Correa (ex Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz y Colón).





Pachuca, por su parte, tuvo como titulares a los argentinos Oscar Ustari (ex Independiente y Boca) y Gustavo Cabral (ex Racing, River y Arsenal), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Matías Catalán (ex San Lorenzo), Ismael Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors) y Mauro Quiroga (ex Atlético Rafaela y Argentinos Juniors).

Posiciones

Toluca y América 13 puntos; Tijuana y Santos Laguna 12; Monterrey 10; Cruz Azul y Querétaro 9; Puebla 8; Tigres UANL, Atlético San Luis y Mazatlán 7; Chivas de Guadalajara 6; Pumas UNAM, Necaxa, Juárez y Atlas 5; León 4 y Pachuca 2.