Martes 16.02.2021

9:28

En la ciudad capital

Dos baleados y una apuñalada: el saldo de otra noche violenta en Santa Fe

Tres personas fueron atendidas en el hospital Cullen por sendas heridas. Los hechos no guardan relación entre sí. No hubo detenidos.

En un lapso de poco tiempo, este lunes por la noche se registraron tres ingresos al hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, de personas heridas. Cabe señalar que los hechos no guardan relación entre sí. Por un lado, balearon a un adolescente de 16 años en la zona de Roque Sáenz Peña al 1200. Se supo que el chico recibió un disparo en su pierna derecha y quedó internado en la Sala 6 del centro de salud. Sobre lo sucedido, habría manifestado que quedó en medio de un enfrentamiento armado a metros de su casa. Casi en simultáneo, en la zona de Urquiza y General López, un hombre de 19 años fue herido de arma de fuego en una de sus manos y debió ser asistido en el hospital Cullen. En su testimonio, el baleado habría expresado que fue sorprendido por un sujeto en moto que le quiso robar. Ante la resistencia, el presunto delincuente abrió fuego. Por último, una mujer fue apuñalada en Alto Verde y también debió ser atendida en el Cullen. Se supo que tiene 45 años y habría participado de una discusión con otra chica a la cual conoce. Ingresó al hospital con lesiones cortantes en el lado derecho del abdomen y en el seno izquierdo. Según la información que trascendió, su vida no corría riesgo. Cabe señalar que no hubo personas detenidas por ninguno de los tres hechos.

