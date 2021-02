https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Un crítico

Pese a sus evidentes tensiones internas, en el PJ predominan las voces a favor de la unidad . Pero quien ha decidido salir a decir lo suyo es José Weber, ex concejal y ex ministro de la Producción de Reutemann. Fue precandidato a diputado pero en las Paso de 2019 "Por la Vida y el Trabajo" no sumó los votos necesarios.

"Soy muy respetuoso de la Doctrina (lo mejor que nos lego Perón), el Movimiento no debe ser 'ni sectario ni excluyente'. No hay que excluir al sector femenino, a los jóvenes, a los viejos , a los empresarios, a los gremios. Aprovechando la Pandemia, quienes detentan el poder han justificado su círculo cerrado y destruyeron la democracia interna. El PJ necesita internas para validar a sus dirigentes. Una cosa es el 'verticalismo por persuasión' y otra cosa es la 'imposición': deseo que el compañero Olivera (reelecto presidente del PJ), a quien respeto y valoro, resista las imposiciones excluyentes del Gobierno Provincial y del Instituto Patria; ya que ninguno puede atribuirse la representación del peronismo", sostuvo.