La llegada de Ferreira: la llave para la partida de Vigo

Martes 16.02.2021

En Buenos Aires se dice que hay acuerdo en lo económico pero que se tiene que dar la llegada del enganche cordobés para que la operación se haga.

Si finalmente se logra destrabar la salida del volante Cristian Ferreira, el enganche cordobés de 20 años que en su momento fue considerado una "joyita" de las inferiores millonarias, se terminará de cerrar la transferencia de Alex Vigo, el lateral de Colón que tiene todo arreglado para ser jugador de River.

Si finalmente se logra destrabar la salida del volante Cristian Ferreira, el enganche cordobés de 20 años que en su momento fue considerado una "joyita" de las inferiores millonarias, se terminará de cerrar la transferencia de Alex Vigo, el lateral de Colón que tiene todo arreglado para ser jugador de River.

Colón solicitó que dentro de la negociación por Vigo se pueda concretar el pase a préstamo de Crístian Ferreira, el mediocampista ofensivo que no está sumando muchos minutos en el equipo de Marcelo Gallardo. En estas horas se resolverá el dilema, debido a que el futbolista de River todavía no está convencido de un cambio de aire, según lo que se pudo conocer en Buenos Aires.

La llegada definitiva al plantel profesional del cordobés Ferreira, del barrio Las Palmas, que arribó a Núñez a los 9 años para instalarse en la pensión del club, fue en la pretemporada de invierno del 2018, como una de las apuestas de un equipo que había decidido no reforzarse y potenciar el semillero, aunque oficialmente su debut había sido en aquel 0-4 ante Talleres en Córdoba en octubre del 2017, cuando el equipo fue totalmente alternativo por estar disputando la semifinal de la Libertadores de aquel año.

Comparado por su estilo con Manuel Lanzini , participó de los primeros amistosos de dicho receso, se ganó un lugar en la lista de buena fe del certamen internacional y jugó por primera vez como titular ante Platense en la Copa Argentina.

A Ferreira, según él dice, le gusta jugar de enganche y mira mucho precisamente a Manuel Lanzini. Pero se adapta a jugar de mediocampista ofensivo en la posición que tenga que ocupar. Y los tiros libres parecen ser su especialidad.. Hizo varios y muy recordados.

"En mitad de cancha a mí me gusta encarar, pero Gallardo siempre me reta y me dice que juegue a uno o dos toques, y que a partir de tres cuartos sí me la juegue", reveló la relevante aparición de las inferiores riverplatenses al ser consultado por los consejos del entrenador.

El hecho de que Ferreira haya llegado a tan temprana edad le provocó un profundo desarraigo que inclusive lo hizo dudar de continuar en River. Varias veces había armado el bolsito para volverse a su Córdoba natal, pero resistió y llegó a la primera millonaria, dejando en claro que tiene un promisorio futuro.

En Buenos Aires se dice que River pagará 2 millones de dólares por el 50 por ciento de Vigo, pero no especifica si lo de Ferreira se sumará -el préstamo- o si su eventual llegada a Colón irá al margen de la citada negociación.

Todavía quedan unas horas para el cierre del libro de pases, que operará este jueves. Los indicios son evidentes y todo hace suponer que los detalles no frustrarán lo que se viene anunciando como "casi hecho" desde hace un tiempo y finalmente Vigo se pondrá la camiseta millonaria. Pero el fútbol y su mundo de los negocios puede deparar alguna sorpresa de último momento que no le caería nada bien al jugador, que ya se hizo la "película" de su pase a River y fue contundente en las declaraciones que formuló para los distintos medios capitalinos.

Por otra parte, Colón sumó a Facundo Mura, que juega en el lugar de Vigo, para que compita con Eric Meza -de buena actuación el viernes pasado en Santiago del Estero- por el lugar que dejará vacante el futbolista surgido de las inferiores sabaleros y que Gustavo Marín y Federico Della Crocce reclutaron cuando tenía 9 o 10 años de las infantiles de UNL y que Rubén Rossi admitió en la pensión como una "excepción" a pesar de que vivía en Colastiné y la pensión estaba reservada para aquéllos chicos que no eran de la ciudad o su zona de influencia.

La llegada de Ferreira es un punto clave para que la operación se cristalice. Domínguez pidió a Rodrigo Amaral, un enganche que conoció cuando dirigió a Nacional de Montevideo y con el que se había llegado a un acuerdo, pero surgieron obstáculos desde el propio jugador, quien finalmente decidió decirle que no a la propuesta sabalera y no quiso probar suerte nuevamente en el fútbol argentino, luego de un fallido paso por Racing. Ferreira podría cubrir ese bache que tiene el técnico en el plantel y que pretendía, en un principio, cubrirlo con la llegada del uruguayo Amaral.

¿Habrá más novedades?, es muy posible. El nombre de Germán Conti quedó flotando en el ambiente. No es fácil, el jugador pertenece al Benfica, hace algunas semanas fue papá, tuvo una oferta del fútbol brasileño y desechó algunas de nuestro país. También está flotando en el ambiente la situación de Rafael Delgado, quien no viajó a Santiago del Estero y pretende continuar su carrera en Defensa y Justicia. Y por último, lo de Lucas Acevedo, que tiene contrato vigente con Colón y regresó luego de jugar en el fútbol chileno. Hubo un par de sondeos por el ex jugador de San Martín de Tucumán, que luego de brillar en el Santo, no anduvo bien en Colón pero retomó su nivel en el fútbol trasandino.

En cuanto a Delgado, lo que sorprende es que Defensa vuelva a buscar al defensor sabiendo que el sueldo que percibe en Colón es alto. La necesidad y el pedido de Crespo lo llevó a solicitarlo para reforzar el plantel en los tres partidos finales de la Sudamericana. Jugó muy bien, pero en Florencio Varela saben que su salario es alto. Ahora se oficializó la llegada de Beccacece y es lo que estarán esperando -la opinión del nuevo DT- para definir si siguen adelante o no con la gestión.

¿En qué quedó el enojo del DT?

En medio de la euforia por la victoria, Eduardo Domínguez arrancó la conferencia de prensa en Santiago del Estero con una fuerte crítica por lo que ocurrió en el vestuario con el faltante de indumentaria y algunas otras cosas que motivaron fastidio en todos y los dichos del entrenador sabalero, abriendo de esa manera la corta charla en el vestuario de Central Córdoba para contestar las preguntas de la prensa.

El plantel regresó de inmediato a Santa Fe y el lunes reinició los entrenamientos con vistas al partido con San Lorenzo. ¿Hablaron Domínguez y los dirigentes?, ¿hubo enojo por las declaraciones del entrenador?, seguramente puertas para adentro alguien habrá averiguado qué fue lo que pasó, por qué pasó y quién es el responsable.