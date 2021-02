¿Por qué los ingleses celebran el "Día del Panqueque" en la última jornada del Carnaval?

En Argentina se celebra el 23 de noviembre. Sin embargo, según cuenta la leyenda, al celebrarse el último día antes del ayuno de la Cuaresma en Semana Santa, en los hogares británicos, se consumían aquellos alimentos cuyo consumo estaba desaconsejado o prohibido durante el ayuno de estos días por su alto contenido en grasas, como son aquellos cuyos ingredientes se usan para elaborar los panqueques: manteca, leche, azúcar y huevos entre otros, con el fin de acabarlos antes de que se echaran a perder.

Así que si un inglés quiere disfrutar de unos exquisitos panqueques durante este día tiene varias opciones: hacerlos en casa, comprarlos en las tiendas y supermercados británicos que abarrotan sus estanterías durante este día, o degustarlos en cafeterías y restaurantes. Incluso la familia real se apega a esta costumbre anual:

