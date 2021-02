https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.02.2021

20:19

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Boleta única

CLAUDIO E. GERSHANIK

"A esta altura ya nadie puede discutir las ventajas de la Boleta Única por sobre la Boleta Sábana... Pero se puede mejorar (siempre se puede mejorar)... propongo que las listas no lleven la foto del Candidato o Primer Candidato en las listas legislativas sino que muestren el Logo de cada partido o sector (en las PASO). La idea es que no se vote por la cara y sus características físicas sino por las propuestas y plataforma política. Con esto quedarían en igualdad de condiciones los que vienen arrastrando una fama artística o deportiva con los que vienen trabajando en silencio por determinados cambios. En este año electoral estamos en tiempo para producir el cambio legislativo pertinente para mejorar el nivel de los equipos en el Gobierno".

****

Vacunación a adultos mayores

ALBERTO MULLOR

"¿Cuándo el gobierno de la provincia informará acerca de la inscripción para vacunar a los adultos mayores en nuestra provincia? No pueden aducir acerca de la fecha de llegada de las mismas a nuestro país, ya que antes de ello se puede ir adelantando la inscripción para los interesados en inocularse contra el virus. Por lo demás, no tenemos información acerca de la vacunación para el personal de salud y ya llegaron no solamente 820.000 dosis de vacunas de Rusia, sino que se ha confirmado la llegada de 580 mil de la India en los próximos días. Ante la dramática situación que vivimos los santafesinos por la pandemia, es importante que los gobernantes se pongan las pilas y organicen la futura vacunación con rapidez y eficiencia. Muchas gracias al diario por la oportunidad de manifestarme".

****

Llegan cartas

La Democracia es diálogo

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

Juan es docente, tiene más de 60 años y hace cuatro años que es paciente oncológico. Facundo tiene 8 años y padeció en el 2020 no encontrarse con sus amiguitos de la escuela, lo que llevó a que sus padres le buscaran asistencia terapéutica. Silvia es asmática, profesora de geografía y tiene tanto miedo como Juan de volver a la presencialidad. Anahí no tuvo fiesta de egresados, ni viaje a Bariloche y sufrió las consecuencias psicológicas del encierro como puede solamente un adolescente sufrir no ver a su grupo de pares durante casi un año. Víctor, maestro, tiene a su padre octogenario a su cuidado y quiere seguir trabajando virtualmente para no exponerlo a un contagio porque él debe concurrir a dos establecimientos educativos. Y así podemos seguir con docentes o familias que cuidan a hijos con patologías diversas; niños que conviven con sus abuelos; padres que trabajan en la virtualidad desde sus casas y que el llevar a sus hijos a la escuela en horarios acotados les desorganizaría su jornada laboral; niños que carecen de equipos tecnológicos con conectividad o no tienen dinero para pagarla y muchos más casos. La Democracia es diálogo (de allí Parlamento). Es poner en acción un proceso colaborativo entre partes con diversos intereses, a efectos de llegar a consensos básicos que contemplen las necesidades de todos. Este proceso no puede estar sujeto a plazos y menos cuando está en juego la salud y la vida de las personas. Sindicatos docentes, autoridades de educación, familias y empresas vinculadas al sistema educativo deben hacer el mayor esfuerzo para contemplar la mirada del otro y acordar condiciones que garanticen la salud de toda la comunidad educativa. Enseñar a consensuar, ser solidarios y tener empatía con los otros, es también parte de la educación y todos los actores sociales son responsables con sus actos de transmitir estos valores.