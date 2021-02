Clorinda: detienen a una mujer que exigía la apertura de la ciudad, bloqueada desde agosto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.02.2021 - Última actualización - 23:20

22:56

Una mujer fue apresada e incomunicada luego de protestar por el cierre de su ciudad, bloqueada desde finales de agosto del 2020. Su detención trasladó la manifestación a la comisaría.

Una mujer fue detenida e incomunicada frente al Hospital de Clorinda, donde un grupo de vecinos se autoconvocó para exigir la apertura de la ciudad formoseña, bloqueada desde el 31 de agosto de 2020 por el gobierno de Gildo Insfrán. La manifestante intentó colocar una bandera en el vehículo de un ministro, razón por la cual fue encarcelada.

Aprovechando la presencia de Aníbal Gómez, ministro de Desarrollo Humano de Formosa, un centenar de personas llegó hasta el lugar y se ubicó frente al centro de salud, en donde rápidamente un cordón de efectivos policiales custodió la zona y avanzó contra los manifestantes.

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y allí se pudo ver como una mujer fue detenida por colocar una bandera en la camioneta de Gómez, la cual llevaba la inscripción “Clorinda libre”.

NI DERECHOS NI HUMANOS

Así detienen a Myriam por exigir la libertad en Clorinda, Que es hoy la cárcel más grande del mundo, donde tienen encerrados a 80 mil ciudadanos hace 170 días. #TiraníaDeInsfrán #FormosaLibreYa pic.twitter.com/sqbDbZz0aw — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) February 16, 2021

Uno de los videos exhibió cómo la mujer fue subida a una camioneta por tres policías. Todo ocurrió ante un masivo pedido de explicaciones por parte del resto de los presentes, quienes requirieron saber los motivos de la detención de esta persona, a quien en redes sociales identificaron como Myriam.

Al no obtener ningún tipo de respuestas, los vecinos decidieron trasladarse hasta la comisaría en la cual permanece alojada la mujer. Allí, otro cordón policial custodió el ingreso hacia el edificio que, por estas horas, permanece cercado por decenas de formoseños que aguardan la liberación de la mujer, quien se encuentra incomunicada.

“Nosotros indefensos y ellos armados. No me toques que me voy a retirar. Esa es la policía”, expresó una mujer, quien filmó y transmitió en vivo desde Facebook el desalojo a la fuerza del patio de la comisaría. “Esta es la policía que tenemos, hijos de p... son. Armados defendiendo a unos idiotas que los tienen con unos sueldos de mierda. Muertos de hambre igual que nosotros. Eso es lo que defienden. La basura defienden. Esta es la militarización que vivimos”, agregó la mujer.

“No pudo ingresar ningún abogado, no sabemos nada de ella. Ni qué delito se le imputa. Manifestarse y levantar la voz es un derecho. Es lo que estábamos haciendo”, sostuvo la mujer, quien al igual que otras vecinas de Clorinda protestaron con un disfraz carcelario.

Este martes, el concejal Rubén Acosta, aseguró que junto a otros dirigentes del radicalismo clorindense presentaron un recurso de amparo para levantar el bloqueo en la ciudad.

“Acudimos a la Justicia Federal para que se nos devuelvan los derechos y libertades del cual fuimos cercenados hace más de 180 días. Con el patrocinio del equipo jurídico del radicalismo provincial junto a la Diputada Andrea Tassel y el Presidente de la Juventud Radical Agustín Cantero y otros dirigentes presentamos un amparo colectivo para la ciudad y de esta forma tratar de hacer cesar este estado de restricción que es sumamente arbitrario para nosotros y que podamos tener el derecho de circular por todo el país con controles razonables y proporcionadas a nuestra realidad sanitaria”, explicó Acosta, en diálogo con el diario El Comercial.

“Lo de Clorinda no tiene parangón en el mundo. Más de 180 días encerrados, bloqueados y aquí el Estado nacional tiene responsabilidad porque ha desertado de su control de fronteras, es como decir que desde el corte de la ruta 11 y 86 recién comienza el país, colocándola como una zona de sacrificio. En este sentido, nos alertó que el 31 de agosto del 2020 por la situación epidemiológica se dispuso el bloqueo por 14 días en Clorinda, luego de esto no existe ninguna otra resolución, solamente hubo partes informativos, que decían que el bloqueo continuaba”, completó Acosta.

Hace algunos días, el director del Hospital Arnedo, doctor Nelson Gutiérrez, fue removido de su cargo luego de que el intendente de Clorinda, Miguel Celauro, criticara a la Mesa de COVID-19 que decidió el bloqueo sanitario para la ciudad que gobierna.

“Responde a una maniobra netamente política; acá es como si sacaran a Messi y en vez de poner a Ronaldo nos ponen a (Marcos) Rojo; sacaron a gente que estaba haciendo las cosas bien y pusieron a un equipo sin experiencia. Y el doctor Gutiérrez es gente de mi espacio político, y lo sacaron para poner a gente que responde al senador (José) Mayans”, expresó en declaraciones con medios locales.