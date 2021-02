"Happy Gilmore" cumplió 25 años y los protagonistas lo festejaron de la mejor manera

La comedia que llevó al estrellato a Adam Sandler, “Happy Gilmore”, cumplió este martes 16 de febrero 25 años de haberse estrenado en Estados Unidos.

La historia cuenta las peripecias de un frustrado jugador de hockey sobre hielo que enfrenta una crisis económica que lo deja al borde de perder la casa de su abuela.

En la desesperación, “Happy” (nombre del personaje de Sandler), encontró al golf como el puente para alcanzar el dinero necesario y poder salvar la situación.

Más por fuerza que por destreza, Gilmore llega a la final del torneo de Estados Unidos y debe enfrentarse al máximo candidato al título, el egocéntrico Shooter McGavin (interpretado por Christopher McDonald).

En el transcurso de la película se suceden numerosas situaciones cómicas que serán el sustento de la carrera de Sandler.

25 años después de aquella película, que catapultó al cómico incluso como productor de contenidos, los protagonistas se desafiaron a través de las redes sociales. El propio Sandler fue quien dio el puntapié inicial, recreando un tiro de golf en campo abierto.

