Rafael Nadal cayó con Tsitsipas y quedó eliminado del Abierto de Australia

Más de cuatro horas debieron jugar Nadal y Tsitispas para determinar quien avanzaría a los cuartos de final del Abierto de Australia.

Finalmente y en cinco sets, el partido terminó a favor del griego 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5 y de esta manera el número dos del mundo se queda afuera del torneo.

Stefanos Tsitsipas, de 22 años y actual sexto del ranking ATP, se medirá en la semifinal ante el ruso Daniil Medveved. En tanto que la otra llave la disputarán Novak Djokovic contra Aslan Karatsev.

What. A. Battle 💯



We know you'll be back @RafaelNadal 👏#AO2021 | #AusOpenl pic.twitter.com/LU2BmBFLa6