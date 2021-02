Los All Blacks invitan a votar el homenaje a Maradona como el más importante del 2020

Mediante las redes sociales, los All Blacks realizan una encuesta para que se vote por el mejor momento del 2020 e incluyeron el homenaje a Diego Maradona como posible ganador.

El pasado 28 de noviembre, previo a realizar su tradicional ritual, los jugadores de Nueva Zelanda colocaron frente a Los Pumas una camiseta con el número 10 en memoria del astro argentino que recién fallecía.

This was a very special moment in 2020 ❤️



Was this your favourite moment of the year? Vote here for your chance to win an All Blacks prize pack ➡️ https://t.co/KlRFVhPZee pic.twitter.com/G1ANtfINQa