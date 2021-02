Gran demanda para renovar la licencia de conducir en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El cierre de las dependencias municipales en gran parte del año pasado provocó la acumulación de trabajo. Los carnets de conducir que no se renovaron en 2020 se deben actualizar en 2021. Esto genera una demanda muy alta para este tipo de licencia.

Dos años en uno. Así es el trabajo en las secciones de tránsito de los seis distritos de Rosario por la gran cantidad de gente que busca renovar su licencia de conducir. Los carnets que no se renovaron en 2020 se harán en 2021 y eso genera un cuello de botella importante en las dependencias municipales.

El Litoral consultó a Rodolfo Acosta Gorosito, subsecretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, sobre el trámite que miles de conductores deben hacer cada cinco años. “Para la actualización de las licencias de conducir la demanda es altísima, pero se van dando respuesta a todos. Están habilitados en todo lo que es tránsito y en los seis distritos guardando todas las medidas de bioseguridad correspondientes”, comentó Acosta. Hay dos resoluciones de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en vigencia que permiten la postergación de la renovación para los carnet vencidos entre el 15 de febrero del año pasado y el 31 de marzo de este año. El funcionario dio un ejemplo: “Puede circular si se le venció en julio del año pasado hasta julio de este año. En ese tramo tiene que realizar el pedido en rosario.gov.ar para renovar la licencia en cualquiera de los distritos o en (la oficina de) Tránsito. Esa prórroga es para facilitarnos a nosotros la medida administrativa para poder brindar este servicio. Hay mucha demanda y el trámite es lento, por eso lo de la prórroga”.

La obtención de un carnet vigente sigue siendo como habitualmente, con el examen psicofísico tradicional. Se le hacen preguntas sobre el estado de salud, de manera de evaluar sus condiciones para manejar un vehículo, junto a los tests oculares para comprobar la buena visión y los reflejos. Lo que ha cambiado, y esto fue previo a las medidas de aislamiento que comenzaron el 20 de marzo de 2020, es la obtención de turno con fecha, hora y lugar. Algo que se hace sólo por la web.

Los mayores de 50 años deben renovar la licencia anualmente. En las calles de Rosario se ve, no en gran cantidad, pero se observa a algunos pocos conductores de muy avanzada edad. “Se les renueva de manera anual para ver si están en condiciones de manejar. Si están en condiciones, no se les puede negar el carnet. Es bajo el porcentaje de conductores con alta edad”. No hay edad tope para la renovación del permiso, siempre y cuando como quedó dicho, la persona esté apta.

Curso de perspectiva de género

En noviembre pasado, fue sancionada una ordenanza que obliga a realizar un curso de formación en perspectiva de género para obtener el carnet por primera vez, aunque no se puso en práctica. Consultado sobre este tema, Acosta Gorosito aseveró: “Estamos en proceso de capacitación desde la Secretaría de Género y Diversidad para nuestros instructores. Después viene la fase de implementación. El examen todavía no contempla estos contenidos porque no está implementado”.

En relación a este tema, dio más detalles Norma López (Frente de Todos-PJ), autora del proyecto: “La incorporación de perspectiva de género al momento de otorgar las licencias de conducir es incorporar a los derechos humanos. Es también la posibilidad de bajar la violencia vial y la violencia social porque es uno de los momentos de mayor agresión en la sociedad cualquier tipo de incidente o siniestro vial”.

Las autoridades estiman poder implementar este curso desde este mes. “Había que formar primero a los equipos que forman parte del área de la Dirección de Tránsito y quienes llevan adelante los cursos de formación en seguridad vial como para luego avanzar con la formación de ciudadanos y ciudadanas”, dijo López. El curso será obligatorio, pero no será excluyente aprobarlo. Esta iniciativa fue tomada para ser implementada en la Municipalidad de Viedma (Río Negro) y localidades de las provincias de Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires.