Crespo ya trabaja con San Pablo

Hernán Crespo ya está asentado en San Pablo y condujo la primera práctica del equipo paulista.

"Es una hermosa responsabilidad. Hermosa responsabilidad de estar en un club grande", señaló el exgoleador de la Albiceleste, instantes después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Guarulhos, este martes.

Crespo, que firmó por dos años con el Tricolor de Morumbí, se vio rodeado por una nube de fotógrafos y periodistas que le dificultó por unos minutos su paso por los pasillos de la terminal.

El técnico, de 45 años, señaló que ha visto los últimos partidos de su nuevo equipo y que las expectativas son "siempre muchas" cuando se inicia un nuevo proyecto. Asimismo, evitó hablar en específico del capitán de la plantilla, Dani Alves, y únicamente se limitó a decir que ya habrá "tiempo para hablar con todos" los futbolistas del elenco.

Crespo, que será el sexto técnico argentino que dirigirá al Sao Paulo, viene de triunfar como entrenador del Defensa y Justicia de su país, con el que ganó la última edición de la Copa Sudamericana.

