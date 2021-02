Se presenta la mini sede de la Liga Argentina de Básquet

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La capital santafesina recibirá los encuentros de la Conferencia Norte de la fase regular, que tendrá como partido inaugural Unión vs. Colón.

Santa Fe albergará esta primera instancia de la Fase Regular de la Liga Argentin. En ese sentido, el debut de la competencia será este jueves, desde las 21, con el clásico santafesino entre Unión y Colón, que se jugará en el estadio mundialista Ángel Malvicino.

En tanto, este miércoles a las 18.30, en el Dique I del Puerto se hará la presentación formal de los partidos que se jugarán en la sede Santa Fe. Al respecto, el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Matías Schmüth, destacó que “se sostiene esta idea de trabajar por el deporte, por el turismo y de forma mancomunada. Los clubes se acercaron y no dudamos en ayudar”.

“No tenemos nada que envidiarle a otras sedes: tenemos clubes importantes, una infraestructura preparada, el apoyo fundamental de la provincia y una mesa de trabajo ya conformada”, finalizó Schmüth. Por su parte, el director Ejecutivo de Deportes, Adrián Alurralde se mostró “orgulloso de haber alcanzado este objetivo después de un trabajo minucioso de postulación, acordado en forma inédita con la dirigencia del básquetbol de los clubes Unión y Colón”.

Fixture

La Conferencia Norte tiene como sedes a Santa Fe y a Córdoba; y la Conferencia Sur, a Viedma/Patagones y Lanús. En la sede de la capital santafesina participarán Unión, Colón, Atlético Echagüe de Paraná, Sportivo América de Rosario, Tiro Federal de Morteros, Independiente BBC de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia y Central Argentino Olímpico de Ceres.

El partido inaugural será el 18 de febrero con el encuentro entre Unión y Colón. La fecha 1, será el sábado 20 de febrero, cuando se encuentren Echagüe vs. Independiente, Unión vs. Villa San Martín, Colón vs. Central de Ceres, y Sportivo América vs. Tiro Federal. La fecha 2, el domingo 21 de febrero, enfrentará a Villa San Martín vs. Echagüe, Central de Ceres vs. Unión, Tiro Federal vs. Colón, e Independiente vs. Sportivo América.

La fecha 3 está prevista para el martes 23 de febrero, con la participación de Echagüe vs. Central de Ceres, Unión vs. Tiro Federal, Colón vs. Independiente y Sportivo América vs. Villa San Martín.

La fecha 4, del miércoles 24 de febrero, se disputará entre Tiro Federal vs. Echagüe, Independiente vs. Unión, Villa San Martín vs. Colón, y Central de Ceres vs. Sportivo América.

Por último, la 5° fecha se jugará el viernes 26 de febrero entre Independiente vs. Tiro Federal, Villa San Martín vs. Central de Ceres y Echagüe vs. Sportivo América.