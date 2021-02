https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En enero

Una familia tipo necesitó ingresos por $ 56.459 para no caer bajo la línea de la pobreza

En tanto, para no caer en la indigencia, un hogar de cuatro integrantes necesitó al menos $ 23.722 en el primer mes de 2021.

