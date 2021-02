https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.02.2021 - Última actualización - 16:41

16:30

A Mariana Gómez la detuvieron en 2017, mientras estaba besando a su novia en Constitución.

Cámara Nacional de Casación Penal Piden que revoquen la condena a la joven que fue detenida cuando fumaba y se besaba con su pareja A Mariana Gómez la detuvieron en 2017, mientras estaba besando a su novia en Constitución. A Mariana Gómez la detuvieron en 2017, mientras estaba besando a su novia en Constitución.

La defensa de Mariana Gómez, la joven que en 2019 fue condenada a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos policías que la increparon por fumar mientras se besaba con su pareja en un espacio semiabierto, presentó este miércoles los argumentos de la apelación de dicho fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal.



Durante la audiencia, que se desarrolló de manera virtual poco después de las 10, Lisandro Teszkiewicz -representante de Gómez- pidió a “la Cámara que anule o revoque la sentencia del TOC 26 y declare a Mariana inocente, que la absuelva”.



El 2 de octubre de 2017, Mariana fue detenida en el acceso al Centro de Transbordo de Plaza Constitución tras darse un beso de despedida con su esposa Rocío Girat.



#PresaPorBesar basta de discriminación! Pedimos sobreseimiento para Mariana #BesosLesbianos pic.twitter.com/DmkA8ouZCN — Trans Tortas de Barrio FOL (@TortasBarrioFOL) February 6, 2018

Las jóvenes aseguran que la aprehensión fue un acto de lesbofobia, que se hizo evidente en el trato de los agentes, y los efectivos adujeron que Gómez, tras ser apercibida por estar fumando en un lugar prohibido, se resistió a la autoridad y agredió físicamente a la policía Karen Villareal.



El letrado precisó, en diálogo con Télam, que argumentó el pedido de nulidad de sentencia basado en “tres pilares”: el primero apuntado a la incorrecta aplicación del derecho en cuanto al cargo de lesiones leves, “ya que el Código Penal establece que debe ser la misma víctima la que impulse la acción legal”.



“La policía que declara tiene que decir: - a mí me lastimaron y quiero que persigan al culpable, y esto no fue así. Es más, la citaron tres veces y no se presentó a la pericia medica”, dijo el abogado, y remarcó que en cuanto a los cargos de resistencia a la autoridad “falta la legitimidad de la orden que da (el policía) Jonatan Rojo para que Mariana no salga del domo”.



“Si la orden es ilegítima, no tiene que cumplirla”, aseguró Teszkiewicz, y remarcó que “la legislación de la Ciudad no prevé ni detención, ni multa, ni arresto para quien fume en un espacio en el que no está permitido. La ley dice que quien realice esa acción puede optar por retirarse del lugar o apagar el cigarrillo”.





El ultimo eje de los argumentos para la presentación judicial fue “la arbitrariedad de la sentencia” basada en “la forma de valoración de la prueba” ya que la jueza Marta Yungano, titular del TOC 26, decidió “descartar el testimonio de Mariana y el testimonio de dos testigos que corroboran el trato masculino, despectivo y violento de la fuerza policial".



Además de “relatar lo sucedido, uno de los testigos grabó con su celular parte de la situación, pero la jueza no lo admitió, lo que consideramos parte de la convalidación de un acto discriminatorio”.



Durante la audiencia, en la que no estuvo presente la fiscalía, los tres integrantes del tribunal, presidido por Daniel Morín, le dieron la palabra a Mariana, que nuevamente expuso lo sucedido ese día y describió la “humillación” a la que fue sometida, no sólo durante el episodio sino después en la comisaría y durante la requisa.



Además, estuvieron presentes y realizaron una breve exposición como “amigos del tribunal” Marcela Millán, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad; Emiliano Montini, de Inadi; Analía Más y María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (Falgbt) y Flavia Massenzio y Miriam Maguicha, de Las fulanas.



Teszkiewicz precisó que la Cámara Nacional de Casación Penal tiene un plazo máximo de 20 días para resolver, y que puede "anular la sentencia y remitirla nuevamente al tribunal para que dicte una nueva acorde a derecho, o puede absolver a Mariana, que es lo que pedimos que haga".

Con información de Télam