El volante actualmente juega en La Serena de Chile.

A un día del cierre del libro de pases El exColón Gerónimo Poblete se acerca a Independiente

El mediocampista Gerónimo Poblete podría convertirse en las próximas horas en jugador de Independiente cuando falta un día para que se cierre el libro de pases.

El futbolista surgido en Colón y que también jugó en el Metz de Francia y San Lorenzo fue pedido por el técnico Julio César Falcioni y estaría realizando los trámites para llegar libre desde La Serena de Chile por un año.

Poblete, de 29 años, jugó 16 partidos en la última temporada, todos desde el inicio, se caracteriza por su buen quite y también va bien de arriba, algo que busca el entrenador del elenco de Avellaneda.

Por otra parte, se complicó el arribo del delantero Nicolás Blandi y, según indicó Infierno Rojo, el jugador surgido en Boca estaba a punto de viajar por vía terrestre desde Chile hacia Argentina, pero una diferencia económica estancó la transferencia a Independiente.

Si bien el pase no está totalmente caído, por el momento estaría estancado debido a que Blandi gana un dinero que el club de Avellaneda no puede pagar y Colo-Colo no quiere hacerse cargo de la diferencia en los números.

Ante esta situación, en Independiente se abrió la posibilidad de Jonathan Herrera, quien ya sonó algunos mercados de pases anteriores.

El delantero solo disputó 50 minutos en San Lorenzo, rescindió su contrato y hace apenas 10 días firmó para el Johor de Malasia, pero, según trascendió, la dirigencia avanzó en las charlas con su agente y podría hacerlo regresar a Argentina.

Con información de NA