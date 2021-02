Cíclope, el extraño perro que nació con solo un ojo en la frente, sin nariz y con dos lenguas

El mundo animal no deja de sorprendernos. Cuando uno pensaba que no iba a aparecer nada más extraño que un perro verde, nació Cíclope, el cachorro con malformaciones más extraño que se haya visto.

La ciudad de Aclán, en Filipinas, tuvo lugar el particular y triste acontecimiento que desafía toda lógica de la naturaleza, ya que cuenta con características difíciles de explicar.

CYCLOPS PUPPY? 👁️



A puppy shocked its owners after it was born with a single eye on the center of its forehead in Tangalan, Aklan on February 6, 2021. (Photos courtesy of Amie de Martin, Boracay News Network) pic.twitter.com/jGeXlHjIZS