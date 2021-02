EEUU, Francia, Alemania y Gran Bretaña buscarán salvar el pacto nuclear con Irán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los analistas estiman que queda una pequeña oportunidad para salvar el pacto, que recibió un golpe casi mortal cuando el expresidente Donald Trump lo abandonó unilateralmente en 2018.

Estados Unidos y tres potencias europeas mantendrán conversaciones mañana para intentar salvar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán, días antes de un plazo fijado por Teherán que podría limitar las inspecciones de sus sitios nucleares.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, acogerá a sus homólogos alemán, Heiko Maas, y británico, Dominic Raab, en París, y a ellos se unirá por videoconferencia el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

La reunión "se consagrará principalmente a Irán y a la seguridad regional" en Medio Oriente, indicó hoy la cancillería francesa en un comunicado.

Los analistas estiman que queda una pequeña oportunidad para salvar el pacto, que recibió un golpe casi mortal cuando el expresidente Donald Trump lo abandonó unilateralmente en 2018.

Su flamante sucesor demócrata, Joe Biden, se manifestó dispuesto a reincorporarse al tratado y comenzar a levantar las sanciones si Irán vuelve a cumplirlo plenamente, una condición previa que la República Islámica rechaza.

Para aumentar aún más la presión, Irán restringirá algunas inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en caso de que Estados Unidos no levante sus sanciones impuestas desde 2018 antes del 21 de febrero, según los términos de un proyecto de ley aprobado en diciembre por el Parlamento.

Teherán tiene que garantizar "una total y rápida cooperación" con la OIEA, insistió hoy el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, citado por la agencia de noticias AFP.

"Irán tendría que dar marcha atrás y no tomar otras medidas que tendrían un impacto en las garantías de la OIEA, sobre las que cuentan no sólo Estados Unidos, no sólo los aliados o socios en la región, sino todo el mundo", añadió.

La canciller alemana, Angela Merkel, en una inusual llamada telefónica esta noche al presidente iraní, Hasán Rohani, le expresó su "su preocupación ante el continuo incumplimiento con sus obligaciones en el acuerdo nuclear".

El director general del OIEA, Rafael Grossi, viajará a Teherán el sábado para mantener conversaciones con las autoridades iraníes con el fin de encontrar una solución para continuar con las inspecciones en el país.

Grossi advirtió que la medida con la que amenaza Teherán "tendría un grave impacto en las actividades de verificación y control del OIEA en el país".

Aunque la política de Irán la determina en última instancia su líder supremo, Alí Jamenei, las elecciones presidenciales de junio añaden otro factor de presión.

Rohani dijo hoy que Irán está dispuesto a mantener conversaciones con Grossi y negó enfáticamente que la medida implique la expulsión de los inspectores.

"Ha empezado la propaganda extranjera, diciendo que están expulsando a los inspectores del OIEA. ¿Por qué mienten?", expresó en declaraciones televisadas a su gabinete.

Jamenei subrayó hoy que Irán espera una acción del Gobierno estadounidense que ayude a su economía y en un discurso televisado advirtió que "la República Islámica no se conformará esta vez con palabras y promesas",

"Esta vez, solo acción, acción; si vemos acción del lado contrario, también actuaremos", sentenció.

