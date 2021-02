El Bitcoin superó los US$ 52.500 y no detiene su carrera alcista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.02.2021 - Última actualización - 22:46

Ya acumula en lo que va del año una suba de más de 70% en su cotización.

La cotización del Bitcoin (BTC) volvió a quebrar una nueva marca al superar este miércoles los US$ 52.500 por unidad, por lo que no deja de batir récords casi todas las semanas, en una carrera alcista que suma adeptos tanto entre inversores minoristas como de grandes empresas, que no quieren quedarse sin un lugar en la nueva fiebre del "oro digital".

Según el portal especializado en cotización de criptomonedas Coinmarketcap, el BTC cotizaba este miércoles a la tarde a US$ 52,511, lo que significaba un 8,68% de aumento en las últimas 24 horas y más de un 15,5% en la última semana.

El nuevo récord se produjo una semana después de que la empresa de autos eléctricos Tesla anunciara una inversión de US$ 1.500 millones en Bitcoin, en el que fue una de las últimas incursiones del activo digital en las finanzas tradicionales, y que incluyeron la noticia de que una unidad de inversión de Morgan Stanley está considerando apostar en BTC.

El jueves pasado, el Banco de Nueva York (BNY) Mellon confirmó haber formado un nuevo equipo para el desarrollo de una plataforma de custodia y administración de activos tradicionales y digitales, mientras que Mastercard Inc. informó que comenzará a permitir a los titulares de tarjetas realizar transacciones en ciertas criptomonedas en su red.

"La clave para el camino más alto de Bitcoin es ganar más patrocinios corporativos", dijo Edward Moya, analista sénior de mercado de Oanda Corp, en declaraciones a la agencia Bloomberg.

La combinación de apoyos explícitos de personalidades del mundo empresarial como el titular de Tesla, Elon Musk, así como de alguno de los bancos más importantes del mundo está recargando las expectativas sobre la criptomoneda más famosa.

Tal es así que, solo en febrero, el BTC acumula una suba en su precio de cerca del 70% luego de que cotizara a unos US$ 37.000 a mediados en enero.

"Con cada anuncio importante como el que hizo BNY Mellon, otras instituciones se ven impulsadas a una adopción y despliegue más rápido de activos digitales", dijo Patrick Campos, director de estrategia de Securrency, desarrollador de tecnología financiera y reguladora basada en blockchain.

"El reciente anuncio de Tesla alentará a otras grandes corporaciones e instituciones a aceptar las criptomonedas no solo como una clase de activos digna, sino incluso como una clase esencial", aseguró Campos.